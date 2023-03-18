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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تبدأ قيمتها من 1000 جنيه.. بنك ناصر يرفع عائد شهادات رد الجميل

بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي

قرر بنك ناصر رفع العائد علي الشهادات الإدخارية ذات أجل 3 سنوات إلي 19% سنويا و17.75% يصرف العائد ربع سنوي و17.5% يصرف العائد شهريا.

صرحتبذلك  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأنذلك  إنطلاقاً من الدور الرائد الذي يقوم به البنك لتعزيز الشمول المالي وتماشياً مع توجهات البنك المركزي، بهدف حصول كافة فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع.

وأكدت القباج أن البنك نجح فى تقديم أفضل الخدمات المصرفية بشكل ميسر وبكفاءة عالية وساهم فى تحقيق الشمول المالى وتعزيز ثقافة الادخار، حيث يسعي البنك دائما لأن يصبح بنك الادخار الأول في مصر، ويتميز في خدمة العملاء ويصبح بنك كل المصريين والوصول إلى الاستدامة المصرفية والمنافسة في السوق المصرفية وطرح نماذج جاذبة للادخار لكافة فئات المجتمع تقرر طرح شهادة 3 سنوات بعائد تراكمي 22% تصرف عند تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلي طرح شهادة سنة ونصف تصرف عند تاريخ الاستحقاق بعائد 20%.

وأضافت القباج أن البنك قرر رفع العائد علي  شهادة رد الجميل لكبار السن فوق سن 60 عامًا ذات آجال 3 سنوات ليصبح 19.25% و17.75% شهريا وتبدأ قيمة الشهادات من1000جنيه ومضاعفتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقا للقواعد التي يقرها البنك.

والجدير بالذكر ان البنك خصص الرقم المختصر 16868  للاستفسار عن الشهادات والتعرف على آراء واستفسارات العملاء فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها وهذا الرقم متاح 24 ساعة طوال ايام الأسبوع.

البنك المركزي التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى بنك ناصر الاجتماعي شهادة رد الجميل السوق المصرفية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المنتجات المصرفية

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