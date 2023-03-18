أنشأها كلوت بك.. قصة إنشاء أول مدرسة للطب في مصر وسبب الاحتفال بيوم الطبيب

تنظم نقابة الأطباء، اليوم 18 مارس، احتفالية يوم الطبيب المصري الـ 45، وذلك، تخليدا لذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس 1827، حيث يعود قصة الاحتفال بـ يوم الطبيب المصري، لذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن المدرسة والاحتفال بيوم الطبيب المصري.

يعود الفضل لإنشاء أول مدرسة للطب في مصر، إلى والي مصر، محمد علي باشا، وعهد بهذه المهمة، إلى الطبيب الفرنسي كلوت بك، والذي أسس للمدرسة في أبي زعبل، وبعدها أصبح رئيس أطباء الجيش، كما ومنحه محمد علي باشا لقب "بك"، تقديرًا لجهوده في النهضة الطبية بمصر، كما وأطلقت وزارة الثقافة اسم كلوت بك مؤسس أول مدرسة للطب في مصر، اسمه على أحد شوارع وسط البلد بالقاهرة، ضمن مشروع حكاية شارع، والذي يهدف للتعريف بالشخصيات الهامة.

من هو رائد الطب الحديث في مصر؟

ويعد كلوت بك، هو رائد الطب الحديث في مصر، وهو طبيب فرنسي ولد في 1793، ومؤسس أول مدرسة للطب في أبي زعبل في 1827، بتكليف من محمد علي باشا، ونقلت فيما بعد إلى القصر العيني.

أما عن المدرسة نفسها، فهي أول مدرسة طبية حديثة في الدول العربية، وتضم 720 سريرا، وكان في السنين الأولى من تأسيس هذه المدرسة، وكان كلوت بك وحده من يلقي الدروس بواسطة المترجمين، تسهيلًا لفهمهما، فتُرجمت حينها عدة كتب في الطب والجراحة والعلوم الطبيعية.

وشملت المدرسة 8 أقسام كالتالي: "أقسام التشريح ، الجراحة ، الأمراض الباطنية ، الصحة العامة ، الصيدلة ، الطب الشرعي ، الفيزياء والكيمياء"، كما وأمر محمد علي باشا ببناء مدرسة الصيدلة بجوار مدرسة الطب وكان يتبعها حديقة لزرع كافة أنواع النباتات الطبية.

وفي البداية اختير 100 طالب للدراسة بالمدرسة كان كلٌ منهم يتقاضى راتب شهري قيمته 100 قرش بالاضافة لنفقات الطعام الذي كان يأتيهم من الأزهر، وبعد ذلك تم إنشاء مستشفي تعليمي خاص تابع للمدرسة حمل اسم " مستشفي أبوزعبل " وكان يضم ٧٢٠ سرير، ثم تم نقل المدرسة والمستشفي من أبي زعبل إلي القاهرة عام ١٨٣٧م لمقرها الجديد بالقصر العيني.

وفي سنة 1838 نُقلت المدرسة الطبية من أبي زعبل إلى القاهرة، وهي المعروفة بمدرسة قصر العيني، ثم أنشأ فيها فرعًا لدرس فن القِبالة (الولادة)، يتعلمها النساء، وأنشأ لهن مستشفًى خاصًّا بهن، وكان لهذه الخدمة فائدةٌ عظمى، خصوصًا لأن النساء لا يؤذن للطبيب بمساعدتهن في الولادة، ولا الكشف عليهن في تشخيص بعض الأمراض.

الاحتفال بيوم الطبيب المصري

وكانت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، أعلنت أن الاحتفال بيوم الطبيب الخامس والأربعين سيبدأ في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر السبت 18 مارس، بالقاعة الكبرى للنقابة العامة للأطباء، موضحة أن الاحتفالية هذا العام ستشمل تكريم الأطباء والطبيبات حسب محاور مختلفة، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزن في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن وعددهن 28 طبيبة، وكذلك سيتم تكريم أسماء 5 شهداء من الأطباء، إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين، الذين ما زالوا يثروا العمل النقابي، إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين والطبيبات المثاليات على مستوى الجمهورية وعددهم 122 طبيبا وطبيبة.

وأكدت عضو مجلس نقابة الأطباء على تكريم العديد من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بقضايا الصحة ومهنة الطب في إطار من الموضوعية والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، مشيرة إلى أن استمرار التقليد الذي استحدثته النقابة في احتفالية العام الماضي، وهو تزكية وتشجيع التعاون و العمل التكاملي في المجال الطبي، وذلك عن طريق الاحتفاء بفريق طبي متكامل في أحد التخصصات.

وأعلنت أنه سيتم تكريم ثلاثة فرق طبية هذا العام، وهم فريق زراعة الكبد بمعهد ناصر، وفريق زراعة الكلى بمستشفى سوهاج الجامعي، وفريق زراعة الرئة بـ مستشفى الدمرداش الجامعي.