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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تكريم المتميزين في احتفالية يوم الطبيب المصري .. صور

احتفالية يوم الطبيب
احتفالية يوم الطبيب المصري

كرمت نقابة الاطباء اليوم خلال احتفالية يوم الطبيب المصري الـ45، عددا من الأطباء والطبيبات، إضافة لعدد من الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزن في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن وعددهن 28 طبيبة.

يأتى الاحتفال بيوم الطبيب المصري تخليدا لذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس 1827.

كما كرمت النقابة 5 من شهداء الأطباء، والنقابيين السابقين، الذين ما زالوا يثرون العمل النقابي، إضافة لتكريم الأطباء المثاليين والطبيبات المثاليات على مستوى الجمهورية من محافظاتها المختلفة وعددهم 122 طبيبا وطبيبة.

أعلنت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، أن الاحتفال بيوم الطبيب الخامس والأربعين، بدأ في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت 18 مارس، بالقاعة الكبرى للنقابة العامة للأطباء.

وأضافت "سلامة"، أن احتفالية هذا العام شملت تكريم الأطباء والطبيبات حسب محاور مختلفة، حيث تم تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزن في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن وعددهن 28 طبيبة، وكذلك أسماء 5 شهداء من الأطباء، إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين، الذين ما زالوا يثرون العمل النقابي، إضافة إلى الأطباء المثاليين والطبيبات المثاليات على مستوى الجمهورية  وعددهم 122 طبيبا وطبيبة.

وأشارت عضو مجلس نقابة الأطباء إلى تكريم العديد من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بقضايا الصحة ومهنة الطب في إطار من الموضوعية والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

وأكدت "سلامة" استمرار التقليد الذي استحدثته النقابة في احتفالية العام الماضي، وهو تزكية وتشجيع التعاون والعمل التكاملي في المجال الطبي، وذلك عن طريق الاحتفاء بفريق طبي متكامل في أحد التخصصات.

أعلنت أنه تم تكريم ثلاثة فرق طبية هذا العام، وهم فريق زراعة الكبد بمعهد ناصر، وفريق زراعة الكلى بمستشفى سوهاج الجامعي، وفريق زراعة الرئة بـ مستشفى الدمرداش الجامعي.

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