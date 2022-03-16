عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الأطباء تخلد ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب|حكاية الأب المؤسس أول وزير للصحة

علي باشا إبراهيم
علي باشا إبراهيم

تنظم نقابة الأطباء، احتفالية يوم الطبيب المصري الـ44، يوم الجمعة 18 مارس، وذلك تخليدا لذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس 1827.

شهداء المهنة
شهداء المهنة

المكرمون بيوم الطبيب المصري 

وأعلنت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، أن الاحتفال بيوم الطبيب الـ44 سيبدأ في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الجمعة 18 مارس بالقاعة الكبرى لنقابة الأطباء.

وأضافت "سلامة"، أن احتفالية هذا العام ستشمل تكريم الأطباء والطبيبات بحسب محاور مختلفة، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزن في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن، وكذلك سيتم تكريم أسماء شهداء النقابيين مثل الدكتور: مايكل وجيه يوسف عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط السابق ومحمد رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية السابق، إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين ما زالوا يثروا العمل النقابي مثل الدكتور: أسامة عبد الحي ونجوى الشافعي.

ولفتت إنه سيتم في يوم الطبيب هذا العام تكريم أسماء شيوخ المهنة الراحلين مثل الدكتور: فاروق مراد ورجاء طه أحمد منصور، وكذلك تكريم شيوخ المهنة مستمري العطاء مثل الدكتور: يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي وجمال أبو السرور أستاذ أمراض النساء والتوليد، إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين على مستوى الجمهورية من محافظاتها المختلفة.

بإجمالي 677 شهيدا .. الأطباء تنعى 6 أعضاء من ضحايا كورونا

تأجيل عمومية الأطباء لـ25 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني

وأشارت عضو مجلس نقابة الأطباء - إلى تكريم العديد من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بقضايا الصحة ومهنة الطب في إطار من الموضوعية والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

كما أعلنت "سلامة" عن تقليد جديد في احتفالية هذا العام وهو تزكية وتشجيع التعاون والعمل التكاملي في المجال الطبي، وذلك عن طريق الاحتفاء بفريق طبي متكامل في أحد التخصصات، مشيرة: "ستكون البداية هذا العام بتكريم الفريق الطبي لجراحات القلب والصدر من محافظتي الإسكندرية وأسيوط".

علي باشا إبراهيم عطا
علي باشا إبراهيم عطا

الدكتور علي باشا إبراهيم عطا

وبهذه المناسبة نستعرض قصة علي باشا إبراهيم عطا أول عميد مصري لكلية طب قصر العيني، ووزير الصحة في الفترة من 28 يونيو 1940 إلى 30 يوليو 1941.

وولد علي إبراهيم باشا في الإسكندرية في 10 أكتوبر 1880، وكان والده إبراهيم عطا فلاحا من إحدى قرى مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وأمه هي السيدة مبروكة خفاجي، وكانت أيضًا فلاحة من مطوبس.

وانتقل إلى القاهرة لاستكمال تعليمه بعد أن أغلقت مدرسة رأس التين الثانوية أبوابها، وهناك التحق بالقسم الداخلي من المدرسة الخديوية بالقاهرة وظل طيلة سنوات الدراسة الثانوية الـ5 مجدا وقد استهوته فروع العلوم الرياضية ولاقت في نفسه قبولًا واستحسانا.

كان شغفه بالبحث والدراسة يجعله يستعير كتب مدرسة الطب التي تتحدث في بعض هذه العلوم بشيء من التفصيل مما أتاح له فرصة أن يكون قاعدة أساسية في كل من هذه العلوم، وحصل على المركز الثاني في البكالوريا سنة 1897.

نقيب الأطباء يطلب لقاء عاجل بوزير الصحة

مؤتمر صحفي حول قانون المسؤولية المجتمعية لـ الأطباء | فيديو

والتحق علي إبراهيم بمدرسة الطب فأصبح طالبا من الإثني عشر الذين ضمتهم دفعته، ومن الستة والعشرين الذين تقوم عليهم مدرسة الطب بـ سنواتها الست سنة 1897. وكان عميد الكلية في ذلك الوقت الدكتور إبراهيم حسن.

كون في يناير 1930 الجمعية الطبية المصرية عقب اجتماع دعا إلى عقده وزملاؤه الذين أصدروا المجلة الطبية المصرية.

علي باشا إبراهيم عطا
علي باشا إبراهيم عطا

عمادة كلية طب القصر العيني

وفي 28 يونيو 1940 عين علي باشا إبراهيم وزيرا للصحة في وزارة حسن صبري باشا، وفي سبتمبر 1941 (بعد خروجه من الوزارة مباشرة) عين مديرًا لجامعة فؤاد الأول.

وأسس علي باشا إبراهيم نقابة أطباء مصر عام 1940، وكان أول نقيب أطباء مصر. وأسس مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة.

وفي العام 1902 انتشر وباء غريب في قرية موشا بالقرب من أسيوط، وحارت مصلحة الصحة في أمر هذا الوباء، وانتدبت الدكتور علي إبراهيم للبحث عن سببه، ولم يلبث فترة قصيرة إلا وتوصل إلى حقيقة الداء، وقرر أن الوباء هو الكوليرا الآسيوية. واستطاع أن يدرك أن مصدر هذا الوباء هو الحجاج الذين حملوا معهم ميكروبه عند العودة من الحج.

مكتب علي باشا إبراهيم
مكتب علي باشا إبراهيم
مكتب علي باشا إبراهيم
مكتب علي باشا إبراهيم
مكتب علي باشا إبراهيم
مكتب علي باشا إبراهيم
مكتب علي باشا إبراهيم
مكتب علي باشا إبراهيم
الأطباء نقابة الأطباء يوم الطبيب المصري الـ يوم الطبيب مجلس نقابة الأطباء طب قصر العيني المدرسة الخديوية الجمعية الطبية المصرية كلية طب القصر العيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 16-3-2022

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

موضوعات متعلقة

أنقذها الأطباء من الموت.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة جاستن بيبر

نقابة الأطباء: 80% من الأطباء يحصلون على 2400 جنيه وقوانين حمايتهم حبيسة الأدراج

أسطورة علم التشريح في مصر.. نقابة الأطباء تنعى محمد فوزي جاب الله

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| كارتيرون يقرر شكوى الزمالك إلى لجنة الانضباط بالفيفا.. ناصر ماهر: لم أحصل على فرصة في الأهلي

موجز أخبار التوك شو| اليوم انكسار موجة الطقس البارد وغدا بداية التحسن.. مليون كرتونة من حياة كريمة للمواطنين بالمحافظات.. وكالة الفضاء تعرض نموذجًا لقمر صناعي مصري

هل يجوز رد الدين بعملة مختلفة ؟ دار الإفتاء تجيب

مزق جسد زوجته بسكين فى ظهرها..المؤبد ينتظرعريس القليوبية

الأطباء تخلد ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب|حكاية الأب المؤسس أول وزير للصحة

قصف روسي يستهدف مباني في العاصمة الأوكرانية كييف .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ