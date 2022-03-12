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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بإجمالي 677 شهيدا .. الأطباء تنعى 6 أعضاء من ضحايا كورونا

صدى البلد

نعت نقابة الأطباء شهداء الجيش الأبيض، وكان آخرهم الشهيد رقم 677، وهو الدكتور خالد زكريا سيد أحمد عبد ربه أخصائي طب الأطفال بكفر الشيخ، كما ونعت نقابة الأطباء كلا من الدكتور عوض عبد الحافظ رجب استشاري أمراض النساء والولادة ومدير مستشفى دمياط العام السابق، وصلاح الدين عبدالله والي عثمان استشاري نفسية وعصبية بالاسكندرية، و عادل على محمد ندا طبيب نفسي، مدحت محمد محمد الحسيني استشاري التخدير، عبد العزيز فتحي عبده استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى المنصورة العام القديم سابقا.

تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأطباء 

وكان الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء أعلن أمس، عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور المستوجب لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية التي تمت الدعوة لها اليوم الجمعة 11 مارس بمقر النقابة العامة للأطباء 42 شارع قصر العينى القاهرة.

وأضاف أيمن سالم، أنه تم فتح باب التسجيل لحضور الجمعية الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ثم مد التسجيل حتى الثانية بعد الظهر.

ولفت أمين عام نقابة الأطباء، أنه طبقاً لقانون النقابة 45 لسنة 1969 والإجراءات التي تم الإعلان عنها بالصحف القومية ‘سيتم انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 25 مارس بنفس المكان والموعد المعلن عنه.

ودعت نقابة أطباء مصر، الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية، ايوم الجمعة 11 مارس الساعة الواحدة ظهراً بمقر النقابة العامة للأطباء 42 شارع قصر العينى بالقاهرة.

وأشار أمين عام نقابة الأطباء، أنه تمت إجراءات الإعلان عن إنعقاد الجمعية العمومية العادية بالجرائد الرسمية طبقاً لقانون نقابة الأطباء.

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وأضاف سالم، أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العمومية العادية سيتم إنعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 25 مارس الجارى فى نفس الموعد و مكان الإنعقاد بمقر النقابة العامة للأطباء . 

وأعلن سالم أمين عام نقابة الأطباء جدول أعمال الجمعية العمومية العادية كالتالى : 

1- مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء عن السنوات المنقضية والتى لم يتم إعتمادها لعدم إنعقاد الجمعيات العمومية نظراً لظروف جائحة كورونا . 

2- مناقشة تقرير مجلس النقابة العامة للأطباء عن أعمال العام المنقضى وتشمل : تقرير الأمين العام عن أعمال و أنشطة النقابة، و تقرير أمين الصندوق .

3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات و الجهاز المركزى للمحاسبات . 

4- عرض مشروع ميزانية عام 2022 . 

5- تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتحديد مكافأته . 

6- مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة . 

7- ما يستجد من أعمال

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