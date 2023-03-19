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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل ومفاجآت عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 مارس 2023 في القاهرة والمحافظات.

وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض ابرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.

 

وتكون حالة الطقس اليوم، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، يكون معتدل الحرارة على السواحل الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 20 - 12

الإسكندرية 19 - 12

الغردقة 25 - 16

المنيا 22 - 10

سوهاج 23 - 11

أسوان 27 - 14

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية

العظمى الصغرى
الرياض 32 - 15

أبوظبي 29 - 20

أنقرة 9- 4

لندن 13 - 7

واشنطن 8 - -2

باريس 16 - 6

بكين 15 - 6 

حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة القاهرة الكبرى السواحل الشمالية

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