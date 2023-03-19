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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يوم الأربعاء من كل أسبوع.. تفاصيل برنامج "سهرة رمضانية" بقصر ثقافة بنها|صور

أوقاف القليوبية
أوقاف القليوبية

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، تفاصيل خطة برنامج "سهرة رمضانية" يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الشهر الكريم بقصر ثقافة بنها بالقليوبية وأسماء العلماء المشاركين في هذه السهرة فضلًا عن القراء والمبتهلين وذلك في تمام الساعة التاسعة عقب صلاة التراويح.

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وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه يأتي ذلك إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، وذلك من خلال الفاعليات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة) للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.
وأشار إلي أنه يهدف هذا البرنامج إلى عدة أمور، من أهمها: المساهمة في رفع المستوى التثقيفي والتوعوي لدى الجماهير، وتوجيه الوعي القومي ذي الطابع والمضمون الوطني للجماهير من خلال نشر الأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة، والثقافة الرشيدة، والتكافل الاجتماعي، والعمل كذلك على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية، والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التي حدثت في هذا الشهر الفضيل، والوصول بأيدي الناس إلى جميع أوجه الخير.

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