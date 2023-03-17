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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع التيار الكهربائي عن 4 مناطق ببنها في القليوبية.. لهذا السبب

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء القليوبية، انقطاع الكهرباء، اليوم الجمعة عن 4 مناطق في مدينة بنها، لمدة 3 ساعات، وذلك نظرا لأعمال الصيانة الدورية لمغذيات الكهرباء، كما ناشدت المواطنين وأصحاب المحال الخدمية تدبير مصادر احتياطية خلال فترة الانقطاع.

 

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وقالت الشركة إن قطع الكهرباء في القليوبية، سيكون من الساعة 8 حتى 11 صباحا، لمدة 3 ساعات متواصلة، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات بـ4 مناطق والمناطق المتأثرة من قطع الكهرباء في القليوبية بمدينة بنها هي مناطق "منشية النور، ومساكن طابا، وعزبة السوق، وعمليات الصرف الصحي بالعاصمة بنها".
 

من جانبها قدمت محافظة القليوبية عبر بيان لها اعتذارا للمشتركين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء، حيث أشار إلى أن الانقطاع يأتي في إطار جهود توفير خدمة أفضل وصيانة المحولات ومحطات الكهرباء ، وأهابت بالمواطنين بأماكن قطع الكهرباء في القليوبي بتدبير تغذية بديلة بفترة فصل التيار خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الخدمية.

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