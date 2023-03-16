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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: جدول زمني لتحديد الانتهاء من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغييرالمناخ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماعا بحضور أعضاء من البنك الدولي وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لاستكمال مناقشة آلية تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ  في القاهرة الكبرى، والذي  يهدف إلى تقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، عن طريق إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية.

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وأوضح محافظ القليوبية أن المشروع يشتمل على إنشاء مدفن صحي للتخلص من مخلفات المحافظة ومرفوضات معالجة المخلفات ، ومصانع لمعالجة المخلفات البلدية والبناء والهدم والمخلفات الصناعية الخطرة والمخلفات الطبية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية أن تشتمل المنحة  إنشاء مصنع لتدوير القمامة بقرية مرصفا بمدينة بنها ومصنع لتدوير القمامة بالخانكة وذلك بهدف الإستفادة القصوى من المنحة في القضاء على ظاهرة التلوث البيئي بالمحافظة.

وأضاف محافظ القليوبية أن المشروع يأتي أيضا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث تعمل المحافظة على خفض مستويات تلوث الهواء بشكل كبير لتقليل انبعاثات الهواء وتغير المناخ ، وزيادة مواجهة تلوث الهواء من خلال التوسع في إنشاء المدافن ذات التوافق البيئي والصحي .

ووجه محافظ القليوبية بمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع والتنسيق مع كافة الجهات والأطراف المعنية، لحاجة المحافظة والمواطنين لتحسين وتطوير منظومة النظافة ، موجهاً بعمل جدول زمني لتحديد الانتهاء من المشروع بالكامل وإدخاله الخدمة في أقرب وقت ممكن .

القليوبية وزارة التنمية المحلية مدينة العاشر من رمضان التلوث البيئي محافظ القليوبية

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