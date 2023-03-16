محافظ القليوبية يتفقد تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا في بنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية تفقد خلالها أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا والتي تشتمل على تطوير 4 حدائق وإنشاء نافورة، بالإضافة إلى أعمال رصف كوبري أتريب وتطوير مدخل بنها القبلي بالإضافة إلى تطوير شبكة الكهرباء والإنارة وعمل لاند سكيب وتشجير بالجزر الوسطى وإنشاء نصب تذكاري جديد للشهداء تخليدا لذكراهم وعرفانا من المحافظة لما بذلوه فدءا للوطن.

حيث تابع الهجان الأعمال ووجه بزيادة معدل التنفيذ للانتهاء من المشروع ككل موجها بتكثيف الأعمال بحديقة النصب التذكاري لتكون مكانا لائقا بشهداء المحافظة. كما تابع المحافظ أعمال إنشاء القواعد والجسم الخرساني للنافورة الجاري إنشاؤها أمام نقطة الإرتكاز الأمني لتضفي مظهرا حضاريا وجماليا لمدخل المدينة حيث وجه بدفع الأعمال وتكثيفها للانتهاء منها خلال الفترة القادمة.



كما وجه محافظ القليوبية أيضا بتكثيف أعمال الرصف بكوبري أتريب للانتهاء منه للعمل على تسيير الحركة المرورية والحفاظ على ممتلكات المواطنين، موجها أيضا بتكثيف الأعمال في الوردية المسائية والتنسيق مع إدارة المرور حتى لايتم تعطيل الحركة المرورية أثناء العمل .



كما تفقد محافظ القليوبية نموذج للأعمدة الديكورية التي سيتم تركيبها بطريق بنها المنصورة غرب الرياح التوفيقي لتعكس جمال الطريق الذي يسير فيه السيارات والمشاة بعد أعمال التطوير الجارية ، وتساهم في إضاءة الأماكن المتواجدة بها وظهورها بشكل حضاري، حيث وجه المحافظ بضرورة مراعاة ارتفاع الأعمدة للحفاظ عليها وتركيب كشافات الليد لتوفير استهلاك الطاقة .