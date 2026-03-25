مفاجأة غير متوقعة .. ناقد رياضي يكشف موقف صلاح من الدوري السعودي

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال مفاجأة بشأن الوجهة المقبلة للنجم المصري محمد صلاح، عقب إعلان رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

وكتب جلال عبر حسابه على "فيسبوك": "محمد صلاح يرفض حتى الآن اللعب في الدوريات العربية، رغم العروض المغرية من الأندية السعودية، والتي تصل إلى أرقام فلكية كبيرة".

وأضاف: "نجم مصر الأسطوري لن يلعب لأي نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي، حيث إن ما صنعه مع ليفربول يجعل هذا الأمر مستحيلًا، حفاظًا على مكانته الكبيرة داخل صفوف الريدز".

وأشار إلى أن هناك عروضًا من أندية إيطالية، وأخرى فرنسية، بالإضافة إلى اهتمام من أندية الدوري الأمريكي.

واختتم: "قرار محمد صلاح بشأن وجهته المقبلة سيتم حسمه بنهاية شهر مارس الجاري".

أسدل النجم المصري محمد صلاح الستار على مسيرته مع نادي ليفربول، بعد 9 أعوام قضاها داخل جدران ملعب “أنفيلد”، وذلك عقب إعلانه الرحيل رسميًا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويُعد صلاح أحد أبرز لاعبي ليفربول عبر تاريخه، بعدما نجح منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من روما الإيطالي عام 2017، في تحقيق العديد من الإنجازات وصناعة أرقام قياسية خالدة في تاريخ النادي.

بطولات محمد صلاح مع ليفربول

حقق صلاح مع ليفربول عددًا من الألقاب الكبرى، أبرزها:

الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019–2020، والذي أنهى صيام الفريق عن اللقب لمدة 30 عامًا.

دوري أبطال أوروبا 2018–2019، وسجل خلاله هدفًا في المباراة النهائية أمام توتنهام.

كأس العالم للأندية 2019.

كأس السوبر الأوروبي 2019.

كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2021–2022.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية “كاراباو” (مرتين).

الدرع الخيرية 2022.

أرقام قياسية وإنجازات فردية

ترك محمد صلاح بصمة استثنائية على مستوى الأرقام الفردية، حيث:

أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا 3 مرات (2018، 2022، 2025).

توج بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي 4 مرات، معادلًا رقم تييري هنري.

يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي برصيد 255 هدفًا.

يُعد أكثر لاعب مساهمة في الأهداف (تسجيل وصناعة) لنادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

واختتم محمد صلاح مسيرته مع ليفربول كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، بعدما ساهم في إعادة الفريق لمنصات التتويج وترك إرثًا كرويًا سيظل خالدًا في ذاكرة جماهير “الريدز”.