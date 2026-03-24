عالمي.. ألقاب وإنجازات محمد صلاح خلال مسيرته مع ليفربول

أعلن النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول رحيله عن الفريق عقب مرور 9 سنوات له بين جدران ملعب أنفيلد.
وتوج محمد صلاح بالعديد من البطولات مع فريقه ليفربول
توج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019–2020
وتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2018–2019 حيث سجل هدفًا في النهائي ضد توتنهام.
وتوج بكأس العالم للأندية موسم 2019
وتوج بكأس السوبر الأوروبي موسم 2019
وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2021–22
وتوج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية
وتوج بالدرع الخيرية موسم 2022
كما اصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي
واصبح أكثر لاعب فوزًا بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا حيث توج بها 3 مرات مواسم 2018، 2022، 2025
وحصل علي الحذاء الذهبي هداف الدوري الإنجليزي حيث حصدها 4 مرات
وتوج كأكثر لاعب مساهمة في الأهداف.