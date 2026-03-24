9 لاعبين مصريين في ربع نهائي بطولة إفريقيا للتنس للناشئين والناشئات

واصل أبطال منتخب مصر للناشئين للتنس التألق في بطولة إفريقيا المغلقة تحت 18 عامًا فئة J200، المقامة حاليًا في مصر على ملاعب نادي جراند بلازا، بمشاركة 14 دولة، في واحدة من أقوى البطولات القارية المدرجة ضمن تصنيف الاتحاد الدولي للتنس.

ونجح 9 من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني في حجز مقاعدهم بدور ربع النهائي، في إنجاز يعكس قوة الجيل الحالي وقدرته على المنافسة القارية والدولية.

وشهدت منافسات البنين صعود كل من: عمر قنديل، مروان إيهاب، إياد عزت، ياسين وجيه، وسيف الدين مصطفى.

وحقق عمر قنديل واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، بعدما أطاح بالمصنف الأول الجنوب إفريقي كونور دويج من دور الـ16، بعد مباراة قوية قلب خلالها تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1، ليضرب موعدًا مع زميله مروان إيهاب في ربع النهائي، ضامنًا تواجد مصر في المربع الذهبي.

كما واصل سيف الدين مصطفى مفاجآته، حيث تأهل إلى ربع النهائي رغم مشاركته ببطاقة دعوة، بعد فوزه على المصنف الرابع المغربي علي ميسوم، ليواجه زميله ياسين وجيه، في مواجهة مصرية خالصة تضمن مقعدًا ثانيًا للفراعنة في نصف النهائي.

وعلى صعيد الناشئات، لم يكن الأداء أقل قوة، حيث تأهلت كل من: سارة سعد، زينة الجربي، جودي الطويل، ورهف مصطفى.

وحققت رهف مصطفى مفاجأة مدوية بإقصاء المصنفة الثانية الجنوب إفريقية الجيرا والت، بعد ريمونتادا قوية حولت خلالها خسارتها في المجموعة الأولى إلى فوز مستحق.

كما تأهلت زينة الجربي بعد الفوز على المصنفة الثامنة نور صحنون، لتضرب موعدًا مع زميلتها جودي الطويل المصنفة الرابعة، في مواجهة تضمن لمصر مقعدًا جديدًا في نصف النهائي.

من جانبها، واصلت سارة سعد التألق، وتأهلت إلى ربع النهائي بعد الفوز على التونسية سارة اتيج، لتواجه المصنفة الثالثة الجنوب إفريقية روكسي بريدنكامب.

وشهدت المنافسات حضور إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس، ونائبه أيمن عزمي، إلى جانب المهندس وليد سامي السكرتير العام، وذلك لدعم اللاعبين معنويًا خلال البطولة.

خطوة نحو العالمية

وتُعد البطولة محطة مهمة للاعبين، كونها تمنح نقاطًا مؤثرة في التصنيف العالمي، ما يعزز فرصهم في التقدم على الساحة الدولية، ويؤكد أن التنس المصري يمتلك جيلًا واعدًا قادرًا على صناعة الفارق في المستقبل القريب.