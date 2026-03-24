منتخب مصر لليد يواصل التقدم عالميا ويحتل المركز الخامس بعد معسكر ألمانيا

حقق منتخب مصر لكرة اليد تقدمًا جديدًا في التصنيف العالمي، ليحتل المركز الخامس عالميًا، عقب ختام فترة التوقف الدولي لشهر مارس، في خطوة تعكس التطور الكبير الذي يعيشه المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وجاء صعود الفراعنة تحت القيادة الفنية للإسباني تشافي باسكوال، الذي يواصل العمل على بناء فريق قوي قادر على المنافسة عالميًا.

ترتيب الكبار في التصنيف العالمي

وجاء ترتيب أول خمسة منتخبات في العالم على النحو التالي:

• الدنمارك في الصدارة برصيد 53 نقطة

• كرواتيا في المركز الثاني برصيد 41 نقطة

• ألمانيا في المركز الثالث برصيد 41 نقطة

• فرنسا في المركز الرابع برصيد 35.5 نقطة

• مصر في المركز الخامس برصيد 31.5 نقطة

ويؤكد هذا الترتيب استمرار تواجد المنتخب المصري ضمن نخبة منتخبات العالم، في ظل الأداء القوي خلال السنوات الأخيرة.

واختتم المنتخب الوطني مؤخرًا معسكره الخارجي في ألمانيا، والذي يأتي ضمن خطة الإعداد للمشاركة في بطولة العالم 2027.

وخاض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب ألمانيا، حيث قدم أداءً قويًا رغم الخسارة في المواجهتين، وجاءت النتائج كالتالي:

• مصر 38 – 41 ألمانيا

• مصر 33 – 34 ألمانيا

وظهر المنتخب بصورة مميزة خلال المباراتين، خاصة في الجوانب الهجومية، مع تقارب المستوى أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

وضمت قائمة المنتخب مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد علي وعبد الرحمن حميد، وفي الخط الخلفي يحيى خالد، علي زين، وأحمد هشام دودو، إلى جانب عناصر الخبرة والشباب.

كما ضمت القائمة لاعبين مميزين في مراكز الأجنحة وصناعة اللعب والدائرة، ما يمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة داخل الملعب.

ويضم الجهاز الفني مجموعة من الأسماء الأجنبية المميزة، بقيادة باسكوال، ومعه فرناندو باربيتو مدربًا عامًا، إلى جانب جهاز معاون متكامل يعمل على تطوير الأداء الفني والبدني للفريق.

وترأس بعثة المنتخب في المعسكر خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، في إطار الدعم الإداري المستمر للفريق.