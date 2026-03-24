ترامب: الإيرانيون أرسلوا هدية كبيرة لنا لا يمكن الإفصاح عنها الآن
تزامنا مع إعلان صلاح عن مغادرة ليفربول.. آرني سلوت ضمن اهتمامات آياكس
حقيقة منح موظفي وقيادات وزارة التعليم والمديريات والإدارات التعليمية إجازة غداً |توضيح عاجل الآن
حكايات مؤلمة لعدد من الفتيات.. القصة الكاملة لواقعة تهديد الفتيات بصور فاضحة
ترامب : حققنا النصر في إيران .. ومفاوضات مع النظام بطهران
دعاء الرياح مكتوب.. ماذا تقول عند هبوب الرياح الشديدة؟ أدعية مأثورة عن النبي
مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المصرية والدولية لاستعراض جهود مصر منذ بدء الحرب
والد ضحية كرموز : شوفت بنتي في المشرحة لأول مرة من 20 سنة
لمتابعة المستجدات بالمنطقة.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات
بعد الكحك والرنجة والفسيخ .. 10 نصائح فعالة للتخلص من زيادة الوزن بعد عيد الفطر
هل تقرر إلغاء امتحانات شهر ابريل لطلاب صفوف النقل بالمدارس؟..التعليم تحسم الجدل
والدة ضحية كرموز: اتجوزت من 20 سنة ولا نعرف عنها شيئًا
منتخب مصر لليد يواصل التقدم عالميا ويحتل المركز الخامس بعد معسكر ألمانيا

محمد سمير

حقق منتخب مصر لكرة اليد تقدمًا جديدًا في التصنيف العالمي، ليحتل المركز الخامس عالميًا، عقب ختام فترة التوقف الدولي لشهر مارس، في خطوة تعكس التطور الكبير الذي يعيشه المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وجاء صعود الفراعنة تحت القيادة الفنية للإسباني تشافي باسكوال، الذي يواصل العمل على بناء فريق قوي قادر على المنافسة عالميًا.

ترتيب الكبار في التصنيف العالمي

وجاء ترتيب أول خمسة منتخبات في العالم على النحو التالي:
    •    الدنمارك في الصدارة برصيد 53 نقطة
    •    كرواتيا في المركز الثاني برصيد 41 نقطة
    •    ألمانيا في المركز الثالث برصيد 41 نقطة
    •    فرنسا في المركز الرابع برصيد 35.5 نقطة
    •    مصر في المركز الخامس برصيد 31.5 نقطة

ويؤكد هذا الترتيب استمرار تواجد المنتخب المصري ضمن نخبة منتخبات العالم، في ظل الأداء القوي خلال السنوات الأخيرة.

واختتم المنتخب الوطني مؤخرًا معسكره الخارجي في ألمانيا، والذي يأتي ضمن خطة الإعداد للمشاركة في بطولة العالم 2027.

وخاض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب ألمانيا، حيث قدم أداءً قويًا رغم الخسارة في المواجهتين، وجاءت النتائج كالتالي:
    •    مصر 38 – 41 ألمانيا
    •    مصر 33 – 34 ألمانيا

وظهر المنتخب بصورة مميزة خلال المباراتين، خاصة في الجوانب الهجومية، مع تقارب المستوى أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

وضمت قائمة المنتخب مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد علي وعبد الرحمن حميد، وفي الخط الخلفي يحيى خالد، علي زين، وأحمد هشام دودو، إلى جانب عناصر الخبرة والشباب.

كما ضمت القائمة لاعبين مميزين في مراكز الأجنحة وصناعة اللعب والدائرة، ما يمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة داخل الملعب.

ويضم الجهاز الفني مجموعة من الأسماء الأجنبية المميزة، بقيادة باسكوال، ومعه فرناندو باربيتو مدربًا عامًا، إلى جانب جهاز معاون متكامل يعمل على تطوير الأداء الفني والبدني للفريق.

وترأس بعثة المنتخب في المعسكر خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، في إطار الدعم الإداري المستمر للفريق.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

مدبولي

بعد قرارات تعطيل الدراسة.. هل غدا إجازة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص بسبب الطقس السيء؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

الطقس

أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول .. وتحذيرات الأرصاد غدا الأربعاء

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الحد الأدني للأجور

زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

محمد صلاح

إنجازات محمد صلاح مع ليفربول بعد قرار رحيله

لاعبي منتخب مصر للتنس

9 لاعبين مصريين في ربع نهائي بطولة إفريقيا للتنس للناشئين والناشئات

محمد صلاح

أبرز إنجازات محمد صلاح في 9 أعوام مع ليفربول

بالصور

بعد الكحك والرنجة والفسيخ .. 10 نصائح فعالة للتخلص من زيادة الوزن بعد عيد الفطر

نصائح للتخلص من الوزن بعد العيد
نصائح للتخلص من الوزن بعد العيد
نصائح للتخلص من الوزن بعد العيد

الفلفل الحار .. ما أهم فوائده للقلب والدماغ بعيدًا عن طعمه الحارق؟

فوائد الفلفل الحار الصحية
فوائد الفلفل الحار الصحية
فوائد الفلفل الحار الصحية

ما مرض سيلياك .. تعرّف على أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

مرض السيلياك
مرض السيلياك
مرض السيلياك

أسهل اكلة .. طريقة عمل المكرونة بالصلصة والبصل للمبتدئات

مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل

فيديو

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد