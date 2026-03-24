مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل صلاح عن ليفربول

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن رحيل اللاعب محمد صلاح عن نادي ليفربول بنهاية الموسم.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسميًا: محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بعد نهاية الـموسم .... تعليقك ؟".

وكان قد أعلن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمب بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو استعرض خلاله أبرز محطاته مع ليفررول وعلق: "مرحبًا جميعًا، للأسف هذا اليوم أتى، الرحلة كانت رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قضيت أفضل سنوات مسيرتي هنا مع ليفربول، ولن أنسى دعم الجماهير لي منذ اليوم الأول".

وأضاف: "أشعر بالفخر لما حققناه سويًا، وسأظل ممتنًا لكل لحظة داخل هذا النادي العظيم، لكن حان وقت خوض تحدٍ جديد في مسيرتي".