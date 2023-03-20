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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. اشتري أشهر عربات فيات بـ 15 ألف جنيه.. أرخص سعر لـ نيسان صني موديل 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

أرخص سعر لـ نيسان صني موديل 2023 في مصر| صور

تعتبر السيارة نيسان صني واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث تقدم السيارة محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات لموديلات 2023، وتبدأ أسعارها الرسمية من 388 ألفا و400 جنيه، وذلك لأرخص فئة مطروحة في مصر.

 

اشتريها بـ 15 ألف بس .. سيارة فيات بقدرات فنية مميزة

استطاعت شركة فيات أن تقدم العديد من السيارات الشهيرة داخل السوق المصري، ولعل من ابرزها هي النسخة 128، التي تتصدر صفحات بيع وشراء السيارات عبر الانترنت، كواحدة من ارخص السيارات المستعملة في مصر.

 

بالاسعار.. 5 سيارات سيدان "أوتوماتيك" جديدة تبدأ من 355 الف جنيه

يحتوي السوق المصري على الكثير من سيارات السيدان، والتي تلقى اقبال كبير نسبة إلى مساحتها الداخلية المناسبة، وسعة التخزين الخلفية، إلى جانب ابعادها الهيكلية المعروفة، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية المقدمة بحسب كل علامة تجارية.

 

كيا سبورتاج 2023.. سعر ومواصفات السيارة في السعودية

تعتبر السيارة كيا سبورتاج واحدة من ابرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، المقدمة من الصانع الكوري الجنوبي داخل السوق السعودي، وذلك عن فئة الـ SUV، حيث يتم تقديمها عبر عدة فئات تتنوع بحسب القدرات الفنية والتجهيزات ايضا.

 

للصحاري والطرق الوعرة .. 5 سيارات بيك أب 2023 في السعودية

يحتوي السوق السعودي على العديد من سيارات الـ"بيك اب" موديل 2023، والتي تتميز بقدراتها القوية في التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب تمتعها بمساحة تخزين خلفية متعددة الاستخدام، والتي تمنحها الافضلية لمحبي مغامرات الصحراء.

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