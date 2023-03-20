للصحاري والطرق الوعرة .. 5 سيارات بيك أب 2023 في السعودية

يحتوي السوق السعودي على العديد من سيارات الـ"بيك اب" موديل 2023، والتي تتميز بقدراتها القوية في التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب تمتعها بمساحة تخزين خلفية متعددة الاستخدام، والتي تمنحها الافضلية لمحبي مغامرات الصحراء.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات بيك اب موديل 2023 في السعودية

5 سيارات بيك اب موديل 2023

1 - إم جي T60 موديل 2023

دعمت السيارة إم جي T60 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2800 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 147 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات مانيوال بتقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 5.365 متر، و 1900 متر للعرض، و 1.809 متر للارتفاع.

تقدم السيارة إم جي T60 موديل 2023 بقيمة قدرها 79.350 جنيه.

5 سيارات بيك اب موديل 2023

2 - جي إم سي سييرا موديل 2023

تستمد السيارة جي إم سي سييرا موديل 2023 قوتها من سواعد محرك ثماني الاسطوانات، 8 سلندر، سعة 5300 سي سي، يتمكن من انتاج قوة اجمالية بلغت 355 حصانا، و 519 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

تتراوح اسعار السيارة جي إم سي سييرا موديل 2023 من 182.460 ريال و 255.760 ريال.

5 سيارات بيك اب موديل 2023

3 - جيب Gladiator موديل 2023

تأتي السيارة جيب Gladiator موديل 2023 بنسبة طول كلي بلغت 5539 متر، وبعرض كلي يقدر بـ 1875 متر، و 1857 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 3487 متر، وتستمد السيارة قوتها من محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3600 سي سي، بقوة 285 حصانا، وعزم دوران 353 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي دفع كلي.

يصل سعر السيارة جيب Gladiator موديل 2023 إلى 272.548 ريال.

5 سيارات بيك اب موديل 2023

4 - شيفروليه سلفرادو موديل 2023

تتسارع السيارة شيفروليه سلفرادو موديل 2023 من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 9 ثواني، حيث تتمتع بمحرك ثماني الاسطوانات، سعة 5300 سي سي، بقوة 355 حصانا، وعزم دوران 518 نيوتن/متر.

تقدم السيارة شيفروليه سلفرادو موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 248.348 ريال.

5 سيارات بيك اب موديل 2023

5 - فورد اف-150 رابتور موديل 2023

تعتمد السيارة فورد اف-150 رابتور موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي دفع كلي، مقترن بمحرك سعة 3500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 422 حصانا، وعزم دوران 678 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثانية.

تتراوح اسعار السيارة فورد اف-150 رابتور موديل 2023 بين 414.575 ريال و 432.515 ريال.