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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

أسرع 5 سيارات في السعودية موديل 2023 .. صور

اسرع 5 سيارات موديل
اسرع 5 سيارات موديل 2023 في السعودية

تشكل أسرع السيارات وفئة المركبات الخارقة، حالة من الشغف بين محبي عالم الانطلاق والتسارع، نسبة إلى امكانياتها القوية، وبالاضافة إلى القدرات الفنية التي تقدم عالطريقة الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

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ويحتوي السوق السعودية على باقة مميزة من أسرع السيارات حول العالم، ومنها إصدارات شركة فيراري الايطالية، ولامبورجيني، بالاضافة إلى طرازات ماكلارين القوية.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة تضم اسرع 5 سيارات موديل 2023 في السعودية.

 اسرع 5 سيارات موديل 2023 في السعودية

1 – فيراري سترادال SF90  

 

تعمل السيارة فيراري سترادال SF90   بتقنية الدفع الكلي، بينما زودت بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يمكنه ضخ وانتاج 986 حصانا، و 800 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 340 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تصل من وضع السكون 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 2.5 ثانية.

 

يبلغ سعر السيارة فيراري سترادال SF90   موديل 2023 نحو 2,090,000 ريال.

 اسرع 5 سيارات موديل 2023 في السعودية

2 – فيراري SUPER FAST 812

 

تتمتع السيارة فيراري SUPER FAST 812 بمحرك 12 سلندر، سعة 6500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 800 حصانا، وعزم اقصى للدوران 718 نيوتن/متر، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 2.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كيلومتر في الساعة.

 

تقدم السيارة فيراري SUPER FAST 812 موديل 2023 بسعر 1,485,000 ريال.

 اسرع 5 سيارات موديل 2023 في السعودية

3 – ماكلارين سيينا 

 

تعتبر النسخة الخارقة سيينا من اغلى واسرع سيارات ماكلارين المقدمة في السعودية، حيث يمكنها الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 2.8 ثانية، وتضم محرك ثماني الاسطوانات، 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة قدرها 800 حصانا، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 335 كم/ساعة، مع ناقل حركة اوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي.

 

يبلغ سعر السيارة ماكلارين سيينا 2023 نحو 5,586,665 ريال.

 اسرع 5 سيارات موديل 2023 في السعودية

4 – لامبورجيني سيان 

 

يمكن للسيارة لامبورجيني سيان الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 350 كم/ساعة، بينما تستمد قوتها من محرك من 12 اسطوانة، سعة 6500 سي سي، مع قوة اجمالية قدرها 819 حصانا، وعزم اقصى للدوران 758 نيوتن/متر، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية.

 

تقدم السيارة بقيمة سعرية خيالية حيث بلغت 15,265,470 ريال.

 اسرع 5 سيارات موديل 2023 في السعودية

5 - أستون مارتن DBS Superleggera

 

زودت السيارة أستون مارتن DBS Superleggera بمحرك من 12 اسطوانة، سعة 5200 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 715 حصانا، وعزم دوران 900 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 340 كيلومتر في الساعة، وتستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 3.4 للانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة.

 

يصل سعر السيارة أستون مارتن DBS Superleggera إلى 1,386,462 ريال.

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