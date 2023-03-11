عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو انت في السعودية.. 5 سيارات أقل من 100 ألف ريال موديل 2023

5 سيارات أقل من
5 سيارات أقل من 100 ألف ريال بالسعودية

يبحث العديد من المواطنين المقيمين فى جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، منذ إعلان الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

 

يسمح القانون الجديد باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

txt

المرور.. نصائح عند تعطل السيارة لتجنب الحوادث

txt

ميتسوبيشي تعلن عن أسعار أتراج 2023

وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات ٥ سيارات اقل من ١٠٠ ألف ريال موديلات ٢٠٢٣، داخل المملكة العربية السعودية .

 

1- كيا سيراتو

كيا سيراتو

تتمتع السيارة كيا سيراتو موديل 2023،  بمحرك 1600 سي سي، ينتج 128 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة.

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في فترة زمينة تستغرق 11 ثانية .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / L 2023 بسعر 80,498 ر.س

- أوتوماتيك / LX 2023 بسعر 90,848 ر.س

 

2- تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تتوفر السيارة تويوتا كورولا بثلاث خيرات من المحرك ، ولكن الاساسى هو بقوة اجمالية بلغت 121 حصانا، يعمل بالبنزين، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، وناقل حركة من نوع CVT، و بنظام دفع أمامي، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر .

ويتسارع تلك المحرك بالسيارة من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / XLI 2023 بسعر 77,970 ر.س

- أوتوماتيك / XLI EXECUTIVE 2023 بسعر 81,650 ر.س

- أوتوماتيك / XLI 2023 بسعر 82,225 ر.س

- أوتوماتيك / XLI EXECUTIVE 2023 بسعر 85,675 ر.س

- أوتوماتيك / XLI EXECUTIVE MR 2023 بسعر 88,780 ر.س

- أوتوماتيك / XLI EXECUTIVE MR 2023 بسعر 92,920 ر.س

 

3- نيسان كيكس

نيسان كيكس

تستمد سيارة نيسان كيكس موديل 2023 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، يصدر منه قوة 118 حصان، وعزم اقصي للدوران  155 نيوتن/متر ، مزود بناقل حركة اكس ترونيك" Xtronic " ، و بنظام الدفع الأمامي .

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 11.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ ساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / S 2023 بسعر 70,117 ر.س

- أوتوماتيك / SV 2023 بسعر 80,682 ر.س

- أوتوماتيك / SL PLUS 2023 بسعر 95,940 ر.س

 

4- بيجو 208

بيجو 208

حصلت السيارة بيجو 208 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع انتاج قوة قدرها 115 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 4 سرعات تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 86,250 ر.س

- أوتوماتيك / GT 2023 بسعر 98,900 ر.س

 

5- هيونداي كونا

هيونداي كونا

تعتمد السيارة هيونداي كونا موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 176 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 180 نيوتن/متر، يتصل بعلبة تروس أوتوماتيك، تتألف من 4 سرعات.

تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 7.9 ثوان، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / SMART 2 2023 بسعر 93,535 ر.س

- أوتوماتيك / COMFORT 2 2023 بسعر 98,135 ر.س

سيارات سيارات اقل من ١٠٠ ألف ريال المملكة العربية السعودية السوق السعودي تويوتا نيسان استيراد سيارة شخصية استيراد سيارة شخصية دون جمارك سيارة شخصية دون جمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

3 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

بأقل من ثمنها 90 جنيها.. إقبال كبير على شراء اللحوم البلدى بدمياط

تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي | ماذا سيحدث ؟

بينها واحدة محلية.. 5 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز| اعرف التردد

عودة شتوية|أمطار غزيرة تضرب 6 محافظات في هذا الموعد

شوبير يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا ويكشف حقيقة الظرف المغلق

موضوعات متعلقة

أرخص 5 سيارات استيشن عائلية مستعملة في مصر

مزاد سيارات خاص جديد فى مصر .. تفاصيل

تعرف على أكثر 10 ماركات ترخيص للسيارات فى مصر .. تفاصيل

أسعار ميتسوبيشي ميراج الجديدة

أكثر 5 سيارات فاخرة مبيعًا في الإمارات

شيفروليه تعلن عن أسعار موديلات 2024 .. تفاصيل

الحلوة من ألمانيا.. قصة أغلى تاكسي في إسكندرية

خبير: تعديلات مبادرة المغتربين تسمح باستيراد أعداد أكبر من السيارات الأمريكية والخليجية

ترشيحاتنا

حقيقة استيراد شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار

في عيد ميلادها الـ 68 .. فساتين أثارت الجدل لـ يسرا

بعد هوج بول.. القبض على شخص يدير منصة لتعدين العملات الافتراضية

250 جنيها للضأن.. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم السبت 11 مارس 2023

صحف السعودية: اهتمام عربي ودولي بعودة العلاقات بين المملكة وإيران.. سيناتور أمريكي : مصيـر الولايات المتحدة مرتبط بـ الرياض.. مصر والنرويج تبحثان التعاون في الطاقة

لو انت في السعودية.. 5 سيارات أقل من 100 ألف ريال موديل 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس .. تناول هذه الأطعمة يصيبك بالإكتئاب

نقص فيتامين د يمثل خطورة أكبر على النساء من الرجال.. دراسة صادمة

طريقة عمل طعمية ميكس.. جديدة ولذيذة

الكورسيه السبب.. تعليق ناقد موضة على فستان إليسا في قطر

فيديو

جميل ألكسندر عريس ابنة ملكة الأردن.. تعرف عليه | فيديو جراف

بعد ثبوت واقعة المنشطات .. هل يتم خصم نقاط الترجي | فيديو جراف

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ