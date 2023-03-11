لو انت في السعودية.. 5 سيارات أقل من 100 ألف ريال موديل 2023

يبحث العديد من المواطنين المقيمين فى جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، منذ إعلان الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

يسمح القانون الجديد باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات ٥ سيارات اقل من ١٠٠ ألف ريال موديلات ٢٠٢٣، داخل المملكة العربية السعودية .

1- كيا سيراتو

كيا سيراتو

تتمتع السيارة كيا سيراتو موديل 2023، بمحرك 1600 سي سي، ينتج 128 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة.

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في فترة زمينة تستغرق 11 ثانية .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / L 2023 بسعر 80,498 ر.س

- أوتوماتيك / LX 2023 بسعر 90,848 ر.س

2- تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تتوفر السيارة تويوتا كورولا بثلاث خيرات من المحرك ، ولكن الاساسى هو بقوة اجمالية بلغت 121 حصانا، يعمل بالبنزين، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، وناقل حركة من نوع CVT، و بنظام دفع أمامي، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر .

ويتسارع تلك المحرك بالسيارة من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / XLI 2023 بسعر 77,970 ر.س

- أوتوماتيك / XLI EXECUTIVE 2023 بسعر 81,650 ر.س

- أوتوماتيك / XLI 2023 بسعر 82,225 ر.س

- أوتوماتيك / XLI EXECUTIVE 2023 بسعر 85,675 ر.س

- أوتوماتيك / XLI EXECUTIVE MR 2023 بسعر 88,780 ر.س

- أوتوماتيك / XLI EXECUTIVE MR 2023 بسعر 92,920 ر.س

3- نيسان كيكس

نيسان كيكس

تستمد سيارة نيسان كيكس موديل 2023 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، يصدر منه قوة 118 حصان، وعزم اقصي للدوران 155 نيوتن/متر ، مزود بناقل حركة اكس ترونيك" Xtronic " ، و بنظام الدفع الأمامي .

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 11.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ ساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / S 2023 بسعر 70,117 ر.س

- أوتوماتيك / SV 2023 بسعر 80,682 ر.س

- أوتوماتيك / SL PLUS 2023 بسعر 95,940 ر.س

4- بيجو 208

بيجو 208

حصلت السيارة بيجو 208 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع انتاج قوة قدرها 115 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 4 سرعات تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 86,250 ر.س

- أوتوماتيك / GT 2023 بسعر 98,900 ر.س

5- هيونداي كونا

هيونداي كونا

تعتمد السيارة هيونداي كونا موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 176 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 180 نيوتن/متر، يتصل بعلبة تروس أوتوماتيك، تتألف من 4 سرعات.

تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 7.9 ثوان، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / SMART 2 2023 بسعر 93,535 ر.س

- أوتوماتيك / COMFORT 2 2023 بسعر 98,135 ر.س