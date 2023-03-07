المرور.. نصائح عند تعطل السيارة لتجنب الحوادث

يتعرض العديد من سائقى السيارات لمواقف عديدة أثناء السير على الطريق منها التعطل المفاجئ للسيارة، ومن الممكن اذا لم يأخذ السائق احتياطاته أن يتعرض هو ومن معه الى حادث.

وفى بعض الاحيان عند تعرض السيارات لعطل مفاجئ ، يرتبك السائق ما يؤدى الى تصرفات خاطئة ، لذلك لابد وأن يكون هادئا تماما عن حدوث هذا العطل .

وهناك خطوات حددتها الإدارة العامة للمرور لتجنب وقوع أى حادث عن التعرض لأي عطل مفاجئ فى الطريق .

- إيقاف السيارة في أقصى الجانب الأيمن أو إخراجها بشكلٍ آمن لأقرب مكان خارج الطريق.

- وضع العلامات التحذيرية اللازمة على مسافة مناسبة، لتنبيه سائقي السيارات القادمين من الخلف لتجنب الاصطدام.

- إبلاغ نجدة الطريق فورًا لسرعة حضورهم.

وهناك بعض النصائح التى وضعتها الإدارة العامة للمرور، لتجنب وقوع الحوادث او الاعطال ، وهى كالتالى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.