تعانى أسواق السيارات حول العالم من نقص شديد فى الموديلات الحديثة التى تصل إلى بلادهم ، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف التصنيع للمركبات .

ومن بين هذه الأسواق التى تتأثر ، يأتي سوق السيارات المحلى المصرى الذى يعانى من نفس الأزمة ، والتى أنتجت زيادة أسعار مستمرة بداخله لتصبح الاسعار مبالغ فيها .

لذلك يبحث الكثير من الراغبين فى شراء سيارة عن ارخص سيارات متواجدة داخل السوق المحلى المصرى، وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص 5 سيارات استيشن عائلية مستعملة في مصر .

1- سكودا فيليشيا كومبي

سكودا فيليشيا كومبي

تاتى السيارة سكودا فيليشيا كومبي موديل 1996، بمحرّك 4 سلندر سعته 1.9 لتر ويمكنه توليد قوّة تبلغ 64 حصاناً، ويستطيع إنتاج عزم مقداره 124 نيوتن.متر، مع ناقل حركة يدويّ بخمس سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 156كم/ساعة، ويمكنها التسارع إلى 100كم/ساعة خلال 16.5 ثانية، ويبلغ معدّل استهلاك الوقود 6.4 لتر/100كم .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، فتتاروح ما بين 50 الف جنيه الى 60 الف جنيه .

2- فولكس فاجن باراتي

فولكس فاجن باراتي

تضم السيارة فولكس فاجن باراتي موديل 2004 ، محرك سعة 1569 سي سي 4 سلندر مع حقن الكتروني متعدد النقاط وبقوة 94 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 136 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة ويرتبط بالمحرك ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات وتستطيع السيارة التسارع من الثبات الي 100 كم/ س في 12 ثانية كما تصل السرعة القصوي للسيارة إلي ما يقرب من 178 كم / ساعة.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، فتتاروح ما بين 65 الف جنيه الى 75 الف جنيه .

3- بيجو 504

بيجو 504

تحتوى السيارة بيجو 504 موديل 1985 ، محرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 144 حصان وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 189 كلم / ساعة وكانت نسبة استهلاكها تقدر ب 11 لتراً /100 كلم .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، فتتاروح ما بين 50 الف جنيه الى 90 الف جنيه .

4- كيا كرنفال

كيا كرنفال

تاتى كيا كرنفال موديل 1999 ، بسعة محرك ١٥٠٠ سى سى ٦سلندر ، ينتج قوة 120 حصان ، و تبلغ السرعة القصوى للسيارة 150 كلم / ساعة ، والسيارة حمولة 7 راكب .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، فتتاروح ما بين 140 الف جنيه الى 150 الف جنيه .

5- سيتروين C4

سيتروين C4

تضم سيتروين C4 موديل 2007، محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان ويتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات ، وتمكن من الوصول لسرعة قصوى تبلغ 188 كم\ساعة مع خزان وقود سعة 60 لتر واستهلاك وقود بمعدل 5.8 لتر لكل 100 كم .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعمل المصرى ، فتتاروح ما بين 110 الف جنيه الى 120 الف جنيه .