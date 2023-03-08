أكثر 5 سيارات فاخرة مبيعًا في الإمارات

يبحث العديد من المواطنين المقيمين فى جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، منذ إعلان الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

يسمح القانون الجديد باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

وبعد التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب المصرى ، على قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة ، واتجهت انظار العديد من المصريين على شراء السيارات الفارهة .

وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات اكثر 5 سيارات فاخرة مبيعًا في الإمارات .

1- لكزس lx 600

لكزس lx 600

تاتى السيارة لكزس lx 600 موديل 2023 ، بسعة المحرك 5.3 لتر تيربو، و عدد السطوانات 6 اسطوانات، و القوة الحصانية 409 حصان، و بعزم 479 نيوتن / متر من عزم الدوران .

كما تضم السيارة لكزس lx 600 موديل 2023، ناقل حركة 10 سرعات، و تتسارع فى 2.5 ثانية للوصول لسرعة 100 كم من نقطة الثبات 0 .

اما عن سعر لكزس lx 600 :

- أوتوماتيك / PRESTIGE AWD 600 2023 بسعر 495,000 درهم

- أوتوماتيك / ASH WOOD EDITION 600 2023بسعر 545,000 درهم

2- لاند روفر رنج روفر سبورت

لاند روفر رنج روفر سبورت

تأتي السيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2023، مجهزه بمحرك V8 مستورد من بي إم دبليو يولد قوه ميكانيكيه مقدارها 523 حصان، ويوفر تسارع من السكون الي 100 كم/س في غضون 4.4 ثانية وستتوفر أيضاً بمحرك سداسي الاسطوانات هجين بالقابس يولد قوه ميكانيكيه مقدارها 434 حصان مع مجموعه بطاريات توفر مدى كهربائي يبلغ 113 كيلومتر بدون شحن

اما عن سعر السيارة لاند روفر رنج روفر سبورت :

- أوتوماتيك / SC HST 400 PS 2023بسعر 486,675 درهم

- أوتوماتيك / HSE DYNAMIC 525 PS 2023بسعر 515,130 درهم

3- أودي Q3

أودي Q3

تضم السيارة أودي موديل 2022 ، Q3 محرك توربيني سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات لكن له نواتج طاقة مختلفة يحتوي الإعداد القياسي على 184 حصان و 221 رطل من عزم الدوران و تسمى 40 TFSI بواسطة أودي و يرفع طراز 45 TFSI S-Line القوة إلى 228 حصان و 258 رطل من عزم الدوران .

اما عن اسعار اودي Q3 :

- أوتوماتيك / 35 TFSI 150 HP 2022بسعر 143,640 درهم

- أوتوماتيك / 35 TFSI ADVANCED 150 HP 2022بسعر 150,570 درهم

- أوتوماتيك / SPORTBACK 40 TFSI 180 HP 2022بسعر 155,610 درهم

- أوتوماتيك / 35 TFSI S-LINE 150 HP 2022بسعر 159,075 درهم

- أوتوماتيك / TFSI ADVANCED 180 HP 2022بسعر 162,540 درهم

- أوتوماتيك / 40 TFSI S-LINE 180 HP 2022بسعر 170,940 درهم

4- انفينيتي QX80

انفينيتي QX80

تمتلك السيارة انفينيتي QX80 موديل 2022 ، محرك 8 سلندر سعة 5.6 لتر يولد قوة 400 حصان و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 7.3 ثانية.

وتبلغ سرعة السيارة انفينيتي QX80 موديل 2022 ، القصوى 200 كم/س ، أما من حيث استهلاك الوقود فتقطع سيارة انفينيتي QX80 2022 مسافة 8.3 كم باللتر الواحد من الوقود

اما عن اسعار السيارة انفينيتي QX80 :

- أوتوماتيك / SENSORY CAPTAINS CHAIRS 7 SEATS 2022 بسعر 325,000 درهم

- أوتوماتيك / SENSORY 8 SEATS 2022بسعر 325,000 درهم

- أوتوماتيك / SENSORY PROACTIVE CAPTAINS CHAIRS 7 SEATS 2022 بسعر 350,000 درهم

- أوتوماتيك / SENSORY PROACTIVE 8 SEATS 2022بسعر 350,000 درهم

- أوتوماتيك / BLACK EDITION CAPTAINS CHAIRS 7 SEATS 2022 بسعر 355,000 درهم

- أوتوماتيك / BLACK EDITION 8 SEATS 2022بسعر 355,000 درهم

5- مرسيدس G CLASS

مرسيدس G CLASS

تعتمد السيارة مرسيدس G CLASS موديل 2022 على محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 422 حصانا، وعزم اقصى للدوران 610 نيوتن/متر، مدعوم بنقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الرباعي مكون من 9 سرعات.

وبهذه القدرات الفنية تنطلق تلك النسخة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 5.9 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة .

اما عن سعار مرسيدس G CLASS :

- أوتوماتيك / G500 2022 بسعر 600,000 درهم

- أوتوماتيك / G63 2022 بسعر 700,000 درهم