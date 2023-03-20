المركز الثامن.. مصيبة في الزمالك واللاعبين خارج الخدمة

عبر أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد، عن استيائه من مستوى الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك الكثير من اللاعبين لا يستحقون اللعب للفريق.

وأضاف أمير عزمي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «رسالتي إلى بعض اللاعبين في نادي الزمالك، لوكنت شايف نفسك أكبر من النادي اتكل على الله يا باشا برة».

وأضاف مدرب الزمالك السابق «فيه لاعيبة مش حاسة بقيمة النادي وفاكرين إنهم بيلعبوا في فريق زي أي فريق في الدوري، ورغم الملاحظات على فيريرا لكنه مش هيعلمك إزاي تضغط على اللاعب».

واختتم تصريحاته «الزمالك لو أنهى الدوري في المركز الثامن أو التاسع تبقى مصيبة، ومفيش لاعب في الزمالك هيحس بالنعمة اللي هو فيها غير لما يروح فريق تاني».