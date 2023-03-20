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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحيل فيريرا عن الزمالك وقرار خليفته لم يحدد

صدى البلد

كشفت قناة نادي الزمالك عن القرار المنتظر بشأن مصير البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول، وذلك عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا واستمرار الإخفاق في النتائج والمستويات خلال الموسم الحالي على مستوى كرة القدم.


وأكد الاعلامي كريم أبو حسين خلال تصريحاته على فضائية الزمالك، أن فيريرا سوف يرحل عن تدريب الزمالك وسوف يكون هناك قرار رسمي بذلك من جانب ادارة النادي.


وتابع أن بديل فيريرا سوف يكون أجنبيا من خلال جهاز فني أجنبي جديد كامل سوف يتواجد في قيادة الفريق خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وواصل أن الجهاز الفني الأجنبي الجديد سيتم الاتفاق معه والتنسيق على بناء جديد وسياسة جديدة من خلال فكر وخطة لمستقبل ومشروع يخص فريق الكرة للمستقبل.

وشدد ان هناك جلسة ودية لإنهاء التفاوض مع فيريرا، وبعدها سوف يكون جهاز فني أجنبي سوف يتم اختياره من أكثر عدة سير ذاتية معروضة على الادارة حاليا.

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