عيد عبد الملك: أؤيد تولي موسيماني تدريب نادي الزمالك

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أنه مؤيد لفكرة تولي بيتسو موسيماني تدريب فريق الزمالك خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض يرغب في التتويج بدوري أبطال إفريقيا، والمدرب الجنوب إفريقي لديه خبرات قارية مميزة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "مواجهة الأهلي ضد الهلال لن تكون سهلة، وسط مشاحنات وتصريحات من الجانب السوداني، وأعتقد أن الأهلي سيصعد لدور الثمانية بدوري الأبطال".

وأضاف: "فريق الهلال يضم لاعبين جيدين، وتطوروا بشكل واضح عن البطولات السابقة".

وختم: "مشكلة كولر أنه يخوض بعض المباريات بنفس الطريقة، رغم اختلاف المنافس، ومن الصعب أن يفتح الملعب ويلعب بشكل هجومي طوال الوقت، فهناك مواجهات بالتأكيد صعبة مثل مواجهة صن داونز".