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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أستراليا على خطى المملكة المتحدة وكندا.. حظر تيك توك بات وشيكا

أستراليا تقترب من
أستراليا تقترب من حظر تيك توك

أصبح الصراع بين الحكومات الغربية والصين محتدما للغاية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب تطبيق الفيديوهات الصيني، تيك توك TikTok حيث قامت المملكة المتحدة بحظر استخدامه على الأجهزة الحكومية، كما قامت السلطات الكندية الأسبوع الماضي بالأمر نفسه بحجة أن التطبيق يشكل تهديدا للخصوصية والأمن. 

 

وفى الوقت نفسه، تقترب الولايات المتحدة من حظر التطبيق، حيث أيد البيت الأبيض تشريعا قدمه العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ لمنح الإدارة سلطات جديدة لحظر تيك توك، إلى جانب حظر أي تطبيقات تعتمد على تقنيات أجنبية من شأنها تشكيل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.      

 

وفقا لعدة تقارير فإن أستراليا تقترب هي الأخرى من حظر تيك توك أسوة بالمملكة المتحدة وكندا والدول الأخرى التي قررت حظره خوفا من المخاطر المحتملة على أمنها القومي بسبب إساءة استخدام البيانات من خلال وصول بيانات المستخدمين إلى حكومة الصين. 

 

واستشهدت صحيفة Sydney Morning Herald بعدة مصادر ، قالت إن أستراليا ستنضم إلى الولايات المتحدة ونيوزيلندا والمملكة المتحدة ودول أخرى حظرت التطبيق من الهواتف الحكومية، حيث تقوم وزارة الشؤون الداخلية بفحص مراجعة وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها تيك توك. 

 

وقال المتحدث باسم وزيرة الشؤون الداخلية، كلير أونيل للصحيفة إن "المراجعة الجارية حاليًا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لها صلاحيات واسعة لاستكشاف طرق الحفاظ على سلامة الأستراليين وسننظر في جميع توصياتها". 

 

وتأتي هذه الأخبار بعد أن أكد باحثون محليون "بما لا يدع مجالاً للشك أن تيك توك المملوك لشركة ByteDance، يخضع لكل التأثير والتوجيه والسيطرة الفعلية من قبل الحزب الشيوعي الصيني، مثلما تخضع جميع شركات تكنولوجيا جمهورية الصين الشعبية له. 

 

وأخبر متحدث باسم تيك توك عدد من الصحف الأسترالية بأن البحث كان مجرد "تكهنات جامحة حول المؤامرات" ، واستمر في إنكار تورط الحكومة الصينية، وفقا للصحيفة. 

 

وصرح جيمس باترسون، وزير الظل للأمن السيبراني ومكافحة التدخل الأجنبي، بأنه يعتقد أنه يجب حظر تيك توك من الأجهزة الحكومية ، مؤكدًا أن 25 وكالة وإدارات فيدرالية قد حرضت بالفعل على حظر مستقل.  ومع ذلك ، لم تؤكد الحكومة علنًا ما إذا كان الحظر الحكومي الشامل وشيكًا أم لا.

 

وفي أواخر فبراير ، حظرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي،  الموظفين من تثبيت أو استخدام تيك توك ، كما أخبر البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية أن أمامهم 30 يومًا لحذف التطبيق من الأجهزة الحكومية.

 

وفي منتصف شهر مارس ، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أيضًا أنه سيتم منع الوزراء والموظفين المدنيين من استخدام تيك توك على هواتفهم ، ساري المفعول على الفور. بالإضافة إلى ذلك ،كما أعلنت كندا عن حظرها التطبيق من الهواتف التي تصدرها الحكومة.

 

وفي 17 مارس ، أصبحت نيوزيلندا أحدث دولة تنضم إلى الحظر ، حيث قال الرئيس التنفيذي للخدمة البرلمانية في بيان إن القرار "تم اتخاذه بناءً على تحليل خبرائنا وبعد مناقشة مع زملائنا عبر الحكومة وعلى المستوى الدولي". 

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