آخر أيام الشتاء.. رياح على القاهرة الكبرى وأمطار على السواحل.. حالة الطقس

حالة الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم، الاثنين هو أخر أيام فصل الشتاء على مصر لينتهي فصل الشتاء بعد ثلاثة أشهر، شهدت فيه البلاد عدة ظواهر جوية مختلفة من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرص أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة الرعدية على مناطق بالبلاد.

حالة الطقس أخر أيام الشتاء

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم، أخر أيام فصل الشتاء، لن تشهد أي ظواهر جوية غير عادية على مختلف محافظات الجمهورية، باستثناء فرص الأمطار الخفيفة التي شهدتها على مناطق من سواحل البلاد الشمالية.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد فرص أمطار على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، تمتد إلى مناطق من شمال ووسط سيناء، تكون خفيفة إلى متوسطة، بينما تكون الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وتنشط الرياح خلال الطقس اليوم، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وعن حالة الطقس، يكون مائل للبرودة إلى معتدل خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة أخر أيام الشتاء

وعن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يصل إلى ثلاثة أمتار، بينما البحر المتوسط، يكون معتدل حيث يصل ارتفاع الموج إلى متران فقط.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 23 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 14 درجة