وزير الخارجية الكوري: نعمل على الترتيب لزيارة رئيس الوزراء الياباني إلى سول

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين"، اليوم /الثلاثاء/، إن بلاده ستعمل على الترتيب لزيارة رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" إلى سول هذا العام.

وأكد "بارك" - خلال جلسة برلمانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن حل سول لقضية العمل القسري هو بداية وليس نهاية لحل النزاع بين البلدين، معربا عن أمله في مساهمة القطاع الخاص في تطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان والتي تركز على المستقبل.

وأشار "بارك" إلى مواصلة الحكومة الكورية للتواصل مع ضحايا العمل القسري وأفراد أسرهم لتحسين فهمهم للحل ولتمكين تنفيذه بسلاسة.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" قد زار اليابان يومي الخميس والجمعة الماضيين، حيث عقد قمة مع "كيشيدا" في أعقاب قرار سول بشأن حل النزاع طويل الأمد بشأن تعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب دون مساهمة الشركات اليابانية، حيث اتفقا على استئناف الدبلوماسية المكوكية والقيام بزيارات منتظمة إلى كل من البلدين.