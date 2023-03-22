بشائر رمضان تهل.. عفو رئاسي جديد بمناسبة الشهر الكريم| تفاصيل

يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إدخال السرور والسعادة لقلوب كثير من الأسر المصرية خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي بدأت أولى لياليه مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023.

عفو رئاسي عن 30 من السجناء

وأعلن الرئيس السيسي عن عفو رئاسي عن كل الغارمين والغارمات مع حلول شهر رمضان المبارك وذلك على هامش كلمته باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، التي عقدت صباح الإثنين بمركز المنارة.

من جانبها أعلنت لجنة العفو الرئاسي، اليوم الأربعاء، خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، لافتة إلى أن "القائمة شملت الإفراج عن 30 شخصا".

وتقدمت اللجنة، في بيان، بالشكر والتقدير للرئيس السيسي، والنائب العام، ووزير الداخلية على قرار الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا.

ووعدت اللجنة بمزيد من الإفراجات في الفترة المقبلة والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وجاء أسماء المفرج عنهم، كالتالي:

١- عباس سيد عباس حسانين

٢- هاني محمد جاد حسن

٣- أحمد مصطفى شكوكو دريس

٤- فاطمة حسن عبدالظاهر عبدالله

٥- شيماء عيد السيد العليمي

٦- مصطفى يونس محمد محمد

٧- طارق عاطف محروس حسن

٨- أحمد حسن جابر حسن

٩- أيمن ناصف محمود عزب أمين

١٠- جمعة شعبان مجاور نعامة

١١- السيد عبدالسلام أحمد على

١٢- شعبان عبدالتواب خليل محمود

١٣- عبدالله قدري محمد على عزام

١٤- على محمود مصطفى محمود

١٥- كرم خليل سليمان شبايك

١٦- كريم خالد محمد أبوزيد

١٧- مجدي عبدالمجيد فتحي عبدالمجيد

١٨- محمد إيهاب محمد ندا

١٩- محمد سيد محمد سيد

٢٠- محمود أحمد محمود سليمان

٢١- محمود فؤاد إبراهيم أحمد البابلي

٢٢- مصطفى سعيد عباس الليثي العدوي

٢٣- منصور حسن عبدالجواد الغلبان

٢٤- أحمد محمد عبدالحميد عثمان

٢٥- أحمد نبيل أحمد إبراهيم

٢٦- محمد سعيد عبدالهادی محمد

٢٧- محمد طارق أحمد المغاوري

٢٨- محمد محمد سيد قرني

٢٩- محمد مصطفى على محمد حسن

٣٠- محمود محمد طه عباس

عمل حقوقي إيجابي من الدولة

من جانبه قال محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الانسان، إن لجنة العفو الرئاسي تقوم بعمل حقوقي إيجابي، مضيفا أنها تعاملت بشكل جاد مع كل الطلبات التي تلقتها عبر القنوات المختلفة ومن بينها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ومنظومة الشكاوى التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف بسيونى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ذلك يعكس حرص اللجنة الشديد على الوصول لكل طالبي العفو ودراسة كل الحالات بعناية ودقة، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع الجهات المسئولة والمعنية والمساعدة في خروج السجناء المحبوسين فى قضايا التعبير عن الرأي.

وأشار الى أن اللجنة حققت نجاحا كبيرا في الإفراج عن المئات بفضل الدعم الكبير من جانب الرئيس السيسي وجدية توجه مؤسسات الدولة لترسيخ مفهوم حقوق الإنسان والتنفيذ الجاد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلن عنها الرئيس نهاية العام الماضي.

وتابع بسيوني: "كما أن تواصل العمل على قوائم الإفراج بشكل دوري يؤكد إصرار الدولة المصرية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان والرد بفاعلية على الصور النمطية غير الصحيحة ومحاولات التشويه من جانب المؤسسات الحقوقية المسيسة وغير المهنية".

وأعلن الرئيس السيسي، عن إصدار قرار بالعفو الرئاسي والإفراج عن كافة الغارمين والغارمات بمراكز الإصلاح المصرية، معلنًا أنه تم تنفيذ القرار لقضاء المفرج عنهم شهر رمضان مع أسرهم.

ومع قرار الافراج عن الغارمين والغارمات، يتم التنسيق مع صندوق تحيا مصر لسداد ديون الغارمات والإفراج عنهن، حيث تتابع شرطة الرعاية اللاحقة المفرج عنهم، ويتم التواصل معهم والعمل على توفير حياة كريمة لهم.