ننشر أسماء 33 شخصا مقرر إخلاء سبيلهم بـ قرار عفو رئاسي

أكد النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه جار إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا وهم كالتالي:
١- أحمد محمد أحمد على علام زيدان
٢- إسلام محمد عبد المنعم خورشيد
٣- محمد صبحي بطيخ حسن
٤- حمد عبد الرحمن محمد خلف
٥- عبد الرحمن محمد إبراهيم مصطفى
٦- عمرو فوزي عبد اللطيف محمد
٧- فريد عزت عبد المنعم أحمد
٨- كريم عبد السميع أحمد محمد
٩- أحمد عبد السلام أحمد سلطان
١٠- أحمد علي محمود محمد جاويش
١١- حسن عبد المنعم حسن إبراهيم
١٢- رضا أمين عطية أمين
١٣- عبده لطفي حسن أبو سنة
١٤- أحمد حسن محمد أمين
١٥- أحمد محمد إبراهيم عبده
١٦- أسامة جمال علي عبده المليجي
١٧- أشرف عبد الخالق محمد علي
١٨- أنس كمال عبد الستار سليم
١٩- بدر حامد عبد الحميد محمد
٢٠- حسن أحمد حمزة سليمان داود
٢١- حسن محمد محمود عطا
٢٢- رجب محمد إبراهيم مصطفى
٢٣- صلاح علي خضراوي علي
٢٤- عبد التواب جارحي عيد سعد
٢٥- عبد الحميد محمد سيد محمود
٢٦- عمرو حسين عبد الله بهنساوي
٢٧- عمرو محمد السيد فهمي
٢٨- محمد حافظ إبراهيم علي
٢٩- محمود عبد العاطي جاد الحق سيد
٣٠- خالد عبد المحسن عبد الرحيم حسين
٣١- زياد السيد محمد محمود أبو الفضل
٣٢- محمد أحمد عمار محمد
٣٣-إسلام إيهاب عبد الرحمن