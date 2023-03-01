ننشر أسماء 33 شخصا مقرر إخلاء سبيلهم بـ قرار عفو رئاسي

أكد النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه جار إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا وهم كالتالي:



١- أحمد محمد أحمد على علام زيدان

٢- إسلام محمد عبد المنعم خورشيد

٣- محمد صبحي بطيخ حسن

٤- حمد عبد الرحمن محمد خلف

٥- عبد الرحمن محمد إبراهيم مصطفى

٦- عمرو فوزي عبد اللطيف محمد

٧- فريد عزت عبد المنعم أحمد

٨- كريم عبد السميع أحمد محمد

٩- أحمد عبد السلام أحمد سلطان

١٠- أحمد علي محمود محمد جاويش

١١- حسن عبد المنعم حسن إبراهيم

١٢- رضا أمين عطية أمين

١٣- عبده لطفي حسن أبو سنة

١٤- أحمد حسن محمد أمين

١٥- أحمد محمد إبراهيم عبده

١٦- أسامة جمال علي عبده المليجي

١٧- أشرف عبد الخالق محمد علي

١٨- أنس كمال عبد الستار سليم

١٩- بدر حامد عبد الحميد محمد

٢٠- حسن أحمد حمزة سليمان داود

٢١- حسن محمد محمود عطا

٢٢- رجب محمد إبراهيم مصطفى

٢٣- صلاح علي خضراوي علي

٢٤- عبد التواب جارحي عيد سعد

٢٥- عبد الحميد محمد سيد محمود

٢٦- عمرو حسين عبد الله بهنساوي

٢٧- عمرو محمد السيد فهمي

٢٨- محمد حافظ إبراهيم علي

٢٩- محمود عبد العاطي جاد الحق سيد

٣٠- خالد عبد المحسن عبد الرحيم حسين

٣١- زياد السيد محمد محمود أبو الفضل

٣٢- محمد أحمد عمار محمد

٣٣-إسلام إيهاب عبد الرحمن