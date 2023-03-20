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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة: قرار الرئيس بالعفو عن جميع الغارمين والغارمات إنساني بالمقام الأول

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه المجلس القومي للمرأة الشكر والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقراراته التى أصدرها اليوم لدعم المرأة المصرية، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها، قائلة:"قرارات رئيس الجمهورية اليوم هى هدية القيادة السياسية للمرأة المصرية فى عيدها، وتعد استكمالا لنهج الإرادة السياسية فى دعم تمكين المرأة المصرية".

وثمنت رئيسة المجلس قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسى عن جميع الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم ، مؤكدة أنه قرار انسانى فى المقام الأول، ادخل السعادة والسرور على قلوب كثير من المصريين قبيل شهر رمضان. 

يذكر أن قرارات رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية، جاءت كالتالي: 

- إصدار قرار بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.

- زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.

- التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.

- التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

- تكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.

- تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر.

- متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر.

- حماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل.

- كما تقرر إصدار قرار بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.

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