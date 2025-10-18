أزهري: الموالد ليست بدعة أو مظهرا من مظاهر الانحراف الديني

أكد الدكتور محمد مهنا، أستاذ بجامعة الأزهر، أن إحياء ذكرى الأولياء والصالحين تقليد راسخ في التراث الإسلامي، وله أصل في القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيرًا إلى أن الفكرة في حد ذاتها ليست موضع خلاف، وإنما الجدل يدور حول كيفية إحياء تلك المناسبات.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "on"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، أن الموالد تمثل مهرجانات للعلم والثقافة والمعرفة، حيث تشهد تجمعات للعلماء وطلاب العلم، وقراءات للقرآن الكريم، ومجالس للذكر والدعاء، مؤكدًا أن ما يجري فيها من ممارسات روحانية وثقافية يعكس حب المصريين لآل البيت وتمسكهم بالقيم الدينية الأصيلة.

أوضح، أن الموالد ليست بدعة أو مظهرًا من مظاهر الانحراف الديني كما يعتقد البعض، بل هي تعبير عن هوية دينية وثقافية متجذرة في المجتمع المصري، مشددًا على أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة والتعامل مع هذه المناسبات باعتبارها جزءًا من الموروث الشعبي والديني الذي يجمع بين الإيمان والعلم والثقافة.