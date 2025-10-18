أمين الفتوي يكشف حكم الاحتفال بآل البيت

قال الشيخ الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بموالد آل البيت جائز شرعًا ولا حرج فيه.

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الساعة 6، والمذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه لا إثم على من يشارك في هذه المناسبات، ما دام ذلك يتم في إطار منضبط لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن القرآن الكريم أشار إلى أهمية التذكير بالأيام العظيمة في قوله تعالى: "وذكّرهم بأيام الله".

وأشار إلى أن من بين هذه الأيام، أيام ولادة الأئمة والصالحين، والتي يمكن اعتبارها فرصة لتجديد المحبة والاقتداء بسيرتهم العطرة.

ونوه إلى أن مثل هذه المناسبات تعزز الروابط الروحية بين المسلمين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، شريطة أن تُقام بضوابط شرعية، بعيدًا عن أي مظاهر تخالف الإسلام في القول أو الفعل.