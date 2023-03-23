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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. تناول الفول يوميا على السحور يؤثر على هؤلاء الأشخاص

الفول
الفول

يفضل العديد من الأشخاص تناول الفول يوميا على السحور للشعور بالشبع، ويحتوي الفول على العديد من الفوائد الصحية التي تفيد الجسم، ولكن يمكن لتناول الفول يوميا على السحور أن يسبب بعض المشاكل الصحية.

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مشروب رمضان.. طريقة تحضير السوبيا بالخطوات

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أضرار تناول الفول يوميا

 الإمساك

الفول غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، تحتاج الألياف القابلة للذوبان والألياف القابلة للذوبان إلى سائل للتنقل عبر نظامك كما ينبغي، لذلك إذا لم تشرب كمية كافية من الماء بعد تناول الفول ، وبانتظام أيضًا فقد يتسبب ذلك في الإمساك.

الصداع النصفي

يصاب بعض الأشخاص بصداع شديد عند تناول الفول، على الرغم من أن رد الفعل التحسسي هذا ليس شائعًا ، فمن المهم الابتعاد عن الوجبة إذا لاحظت أن هذا يحدث لك. 

المصدر pulse

الفول اضرار تناول الفول فوائد الفول الصداع البروتين

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