أزمة في "السوبر" بسبب عدم تحديد موعد نهائي كأس مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه من الصعب بدء منافسات بطولة كأس مصر النسخة الجديدة 2023، إلا بعدما يتم الانتهاء من النسخة السابقة والتي ستجمع الأهلي وبيراميدز في نهائي البطولة، وسيتم تحـديد موعدها خلال الساعات القادمة على حسب تصريحات عامر حسين.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "أعتقد أن موعد نهائي كأس مصر سيكون في الفترة من 9 إلى 15 أبريل".

وأضاف: "كأس السوبر يواجه أزمة بسبب عدم تأكيد موعد نهائي كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز حتى الآن".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لم يحسم موعد نهائي الكاس حتى الآن، وحال تأجيل المباراة إلى أي موعد لاحق بالتبعية يتأجل كأس السوبر.

وختم: "باتشيكو لديه فرصة في كتابة اسمه في سجلات بيراميدز في نهائي الكأس وأيضا مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سيعمل بقوة على الفوز باللقب".