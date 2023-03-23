لفترة محدودة.. قيمة الوديعة البنكية لـ سكودا أوكتافيا بعد تخفيضها 70%

تعتبر السيارة سكودا أوكتافيا أحد أشهر سيارات السيدان بالسوق المصري، حيث تتمتع بتصميم عصري أنيق بالإضافة لباقة من أحدث تجهيزات الترفيه والأمن والسلامة، وتعتبر من أقوى السيارات المرشحة للاستيراد لاسيما بعد تخفيض قيمة الوديعة الخاصة بها لـ 70%.

سكودا أوكتافيا

أقر مجلس النواب المصري عدة تعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، جاءت على النحو التالي:

تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات

مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023

تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها.

إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة

سكودا أوكتافيا

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سكودا أوكتافيا "الفئة الكاملة"

سكودا أوكتافيا موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,802 دولار

سكودا أوكتافيا موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,185 دولار

سكودا أوكتافيا موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,780 دولار

سكودا أوكتافيا موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,813 دولار

سكودا أوكتافيا موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 6,220 دولار

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سكودا أوكتافيا RS "الفئة الكاملة"

سكودا أوكتافيا RS موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 8,710 دولار

سكودا أوكتافيا RS موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 10,180 دولار

سكودا أوكتافيا RS موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 13,836 دولار

سكودا أوكتافيا RS موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 16,293 دولار

سكودا أوكتافيا RS موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 17,434 دولار

سكودا أوكتافيا

سكودا اوكتافيا موديل 2022 " A8"

تقدم السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022 بمحرك 1400 سي سي تيربو، 4 سلندر، يمكنه انتاج 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية الأداء، بالإضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9 ثواني.

و تمتلك الفئة الأخيرة RS من السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022 محرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع ان يضخ 245 حصانا، و 370 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بعمل بتقنية الجر الامامي، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 6.7 ثانية.