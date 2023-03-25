طليق منة عرفة يكشف سر وصفه لـ بدرية طلبة بـ«الكومبارس»

كشف المنتج الفني الشاب محمود المهدي، وطليق الفنانة منة عرفة، كواليس هجومه على الفنانة بدرية طلبة، ووصفه لها بـ"الكومبارس"، موضحا أنها لم تكن طرفا في الأزمة بينه وبين طليقته، ولكنها أقحمت نفسها فيها؛ دفاعا عن شخص، دون معرفتها بتفاصيل الأزمة، وذلك من أجل كسب ثقة مسئول في نقابة المهن الموسيقية.

وأضاف محمود المهدي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة “الحدث اليوم”،: "هي اللي هاجمتني، وأنا كنت بدافع عن نفسي، وفي فنانين كتير محترمين، محدش علق ولا اتكلم"، موضحا: "شهرتي زادت؛ بسبب مواقفي الجريئة، ورفضي لبعض الأمور داخل الوسط الفني، واحترامي لنفسي".

وكشف المنتج الفني الشاب محمود المهدي، تفاصيل أزمته مع الفنان محمد نجاتي، لافتا إلى أن البداية كانت طبيعية جدا، بعد هجومي عليه؛ دفاعا عن زوجتي منة عرفة، وبعدها فوجئت باتصال من "نجاتي" يطلب مني إبرام اتفاق بيننا من أجل التريند.