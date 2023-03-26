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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامنًا مع ساعة الأرض.. محافظة الغربية تطفئ أنوار الجهات غير الحيوية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن مشاركة محافظة الغربية في الحدث البيئي السنوي " ساعة الأرض" " Earth Hour"  والذي يحتفل به العالم أجمع هذا العام تحت شعار "حان الوقت للطبيعة"، وذلك من خلال إطفاء أنوار الجهات غير الحيوية لمدة ساعة بدءا من الساعة 8:30 م. حتى 9:30 م. وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وجميع الجهات المعنية.

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وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة شاركت دول العالم في هذا الحدث البيئي العالمي  بهدف توعية المواطنين بأهمية مواجهة التغييرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات لحماية البيئة.

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يذكر أن المبادرة العالمية "ساعة الأرض" انطلقت من سيدني بأستراليا عام 2007، ونمت سريعا لتصبح أكبر حركة شعبية في العالم في مجال البيئة، ومصدر لإلهام الأفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات في أكثر من 188 بلداً وإقليماً لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تعد المشاركة في ساعة الأرض إحدى آليات دمج الأفراد في التصدي لتغير المناخ وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ.

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وتعد ساعة الأرض أقدم وسيلة للتوعية وأقدم مناسبة بيئية عالمية، ويرجع السبب في اختيار تاريخ الحدث لتوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام وقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.

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