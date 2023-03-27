أخبار التعليم.. آخر موعد للتقديم بمسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات.. جامعة القاهرة تعلن شروط مسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة القاهرة تعلن شروط مسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة

أعلنت جامعة القاهرة مد التقديم لـ مسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة، 3 أسابيع أخرى، بعد أن كان آخر موعد للتقديم للمسابقة 20 مارس 2023، وتأتي المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الجامعة الأمريكية تنظم محاضرة عن أوروبا ... اليوم

تعقد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين محاضرة عبر الإنترنت تحت عنوان "أوروبا في عالم متغير"، ويأتي ذلك كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير عبر الإنترنت.

تعرف على اخر موعد للتقديم بمسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية سوف تشارك في مسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات المصرية تحت عنوان “مفهوم الإدمان وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على الشباب في المجتمع المصري”.

غدا .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

البحث العلمي تعلن قبول مقترحات بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار بروتوكول التعاون العلمي بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2024 – 2027)، وذلك طبقاً للشروط والمتطلبات الآتية:



انطلاق ورشة عمل بعين شمس بعنوان "كتابة مقترحات المشاريع البحثية وبناء القدرات"

يعقد بمركز التدريب والتطوير جامعة عين شمس ورشة عمل في كتابة مقترحات المشاريع البحثية ومشروعات بناء القدرات بمؤسسات التعليم العالي والهيئات والوزارات .