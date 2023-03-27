غدا.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك في البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

و من هذه الدورات يستعد المركز لتنظيم برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣



ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



جدير بالذكر انه اختتمت جامعة حلوان فعاليات مسابقة أنت النجم بحضور النجم الكبير إيهاب توفيق، النجم الكبير طارق الدسوقي، النجم الكبير حسام حسني، للمشاركة في تحكيم المسابقة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد جاد مدير إدارة النشاط الفني والثقافي، أقيمت فعاليات ختام المسابقة بالمسرح الكبير بمجمع الفنون والثقافة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

وأشاد الضيوف المحكمين بمستوى الأداء الفني للطلاب، وخاصة في ظل تميز جامعة حلوان في مجال الفنون لاحتوائها على أعرق الكليات الفنية واهتمامها الكبير بالمواهب الطلابية وتدعيمها، معربين عن سعادتهم بتواجدهم في رحاب جامعة حلوان وخاصة أن النجم الدكتور إيهاب توفيق والنجم الدكتور حسام حسني هم أبناء كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وحاصلين على درجة الدكتوراة منها .