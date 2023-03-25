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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن رابط التسجيل بالدورات التدريبية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز،
حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب  على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لإتاحة مثل هذه الدورات.


وكشفت جامعة حلوان أنه قد بدأت الدورات التدريبية منذ بداية الفصل الدراسي  الثاني وتستمر حتى نهاية العام الدراسي. 

وكشف المركز أنه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز عبر الرابط الاتي 

جدير بالذكر أنه قد انطلق العرض المسرحى "Sale" الذى نظمته أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وقدمه الفنان سامح حسين ونخبة من الفنانين، بحضورالدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الإجتماعى، استمرارًا لجولات العرض المسرحي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي.

العام الدراسي الدورات التدريبية Jobs Education جامعة حلوان

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