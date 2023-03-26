جامعة حلوان: نجحنا في محو أمية 1090 مواطنا خلال 2023

تنظم جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية، كما تعمل على تنظيم العديد من الندوات التوعوية بجميع كليات الجامعة للتوعية بأهمية المشروع في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية، والتي من أهدافها نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل، رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد محمد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور أحمـد عبد الرشيد حسين، المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الاهتمام بهذه المبادرة والقضية يأتي لأهميتها، حيث إنها قضية تشغل المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد وتنمية المجتمع، كما أن تحرير المواطنين من الأمية يساعد على تنمية قدرات الطلاب الشخصية ويحقق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع، كما يساعد على مواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والرقمية والثقافية والتفاعل معها، وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

من جانبه، كشف الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن مشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية يأتي على رأس أولويات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، لما لهذه القضية من مخاطر حقيقية على مجالات التنمية المستدامة في المجتمع، الأمر الذي يدعو إلى تشجيع وتحفيز الطلاب والطالبات نحو الالتحاق بهذا المشروع من خلال المشاركة في القوافل المجمعة التي تتم بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار تحقيقا للمهمة القومية والوطنية للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية، ومن خلال الفصول التي يقومون بتسجيلها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بموجب بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة.

وقال نائب رئيس جامعة حلوان إن قضية محو الأمية تحتاج إلى تضافر جميع جهود المؤسسات المعنية للسعي قدما نحو القضاء على هذه المشكلة، وهو ما تسعى إليه جامعة حلوان من خلال كلياتها المشاركة في المشروع، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المعنية للقضاء على هذه المشكلة والحد من آثارها على المجتمع.

وكشف الدكتور أحمد عبد الرشيد، المشرف العام على مشروع محو الأمية بجامعة حلوان، أن طلاب وطالبات جامعة حلوان، نجحوا في تحقيق إنجاز جديد، يضاف لإنجازات المشروع القومي لمحو الأمية، في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وكشفت إدارة مشروع محو الأمية بجامعة حلوان، أنه طبقا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة لتعليم الكبار، بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب وطالبات جامعة حلوان من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بدورة يناير 2023، 1090 مواطنا ومواطنة حتى الآن.