أخبار التعليم|آخر موعد للتسجيل على المنصة الإلكترونية بزراعة عين شمس.. اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



اخر موعد للتسجيل علي المنصة الالكترونية بزراعة عين شمس ..اليوم

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ،انه يمكن التسجيل على المنصة الإلكترونية (ASU2Learn ) للبرامج الجديدة باللغة الإنجليزية لافتا ان اخر موعد للتسجيل الجمعة الموافق ٢٤ مارس .



اعرف تفاصيل التقديم في المبادرة المصرية اليابانية للتعليم للمرحلة الجامعية الاولى



اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اطار اطلاق المبادره الرئاسيه لبرنامج عقول المستقبل للاستثمار في عقول شباب الوطن وذلك لبناء جيل واعى ومثقف من الشباب المصـرى ممن لديه القدرات والمهارات للمساهمه فى بناء الجمهوريه الجديده، وإطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، قطاع الشئون الثقافية والبعثات (الادارة المركزية للبعثات) عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منحاً دراسية لقضاء فصل دراسي او عام دراسي للمرحلة الجامعية الاولى ومتاح التقدم الكترونياً .

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برامج التعليم المدمج بكلية التربية



أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس المهنى بنمط التعلم المدمج وذلك للفصل الدراسى مارس 2023 امتحانات يوليو 2023.

وفتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة بـ برامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة لحملة الثانوية العامة وما يعادلها والدبلومات الفنية دفعة 2021 دور أول وجميع الدفعات السابقة لها الحاصلون على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا جميع الدفعات.

البرامج المتاحة داخل التعليم المدمج بجامعة القاهرة

28 مارس.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مصادر المعلومات الرقمية بالبحث العلمي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلي لتنمية القدرات والمهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.