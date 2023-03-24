آخر موعد للتسجيل على المنصة الإلكترونية بزراعة عين شمس.. اليوم

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه يمكن التسجيل على المنصة الإلكترونية (ASU2Learn ) للبرامج الجديدة باللغة الإنجليزية لافتا ان اخر موعد للتسجيل اليوم الجمعة الموافق ٢٤ مارس.

وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدى البلد أن المنصة خاصة بالمحاضرات والدروس العملية فقط وليس لها علاقة بمنصة UMS على أن يتم التسجيل المقررات التي تمت الموافقة على تسجيلها فقط.

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزارعة بـ جامعة عين شمس، تفاصيل نظام الدراسة خلال شهر رمضان 2023، قائلًا: الدراسة ستكون مستمرة طوال الشهر الكريم دون توقف إطلاقًا وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأضاف الدكتور أحمد جلال، أنه سيكون هناك تقليل في أوقات المحاضرات، مؤكدًا أن اليوم الدراسي سينتهي في تمام الساعة 3 عصرًا قبل الإفطار بوقت كاف.

وأشار عميد كلية الزراعة بـ جامعة عين شمس إلى أن وقت المحاضرة سيصل إلى 55 دقيقة، طوال شهر رمضان بدلًا من ساعة ونص، موضحًا أنه سيتم إعلان الجداول الجديدة قريبًا، والتغيير سيكون في المدة الزمنية فقط وليس في المواد الدراسية.