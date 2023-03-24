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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برامج التعليم المدمج بكلية التربية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس المهنى بنمط التعلم المدمج وذلك للفصل الدراسى مارس 2023 امتحانات يوليو 2023.
 

وفتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة بـ برامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة لحملة الثانوية العامة وما يعادلها والدبلومات الفنية دفعة 2021 دور أول وجميع الدفعات السابقة لها الحاصلون على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا جميع الدفعات.


البرامج المتاحة داخل التعليم المدمج بجامعة القاهرة كالتالي:
كلية الآداب

• الترجمة باللغة الانجليزية.
• علم النفس وتطبيقاته.
• الدراسات التاريخية وحضارات العالم.
• علم الاجتماع التطبيقى.
• النشر والحفظ الرقمى.
كلية دار العلوم • برنامج اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية
كلية التجارة
• برنامج علوم الأعمال (محاسبة - إدارة أعمال - تأمين)
كلية التربية للطفولة المبكرة
• برنامج إعداد معلمى مرحلة الطفولة المبكرة.
• برنامج إعداد معلمى التربية الخاصة مرحلة الطفولة المبكرة.

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