اليوم .. هندسة حلوان تنظم رحلات علمية للطلاب

تتابع اليوم كلية الهندسة بحلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية تنظيم رحلات علمية لطلاب الكلية ، في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية.

ويجري تنظيم الرحلات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، وريادة الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقيادة الدكتور محمد الشناوى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، وتنسيق ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان ومسئول أسرة من أجل مصر المركزية.

تتابع اليوم لجنة الأسر باتحاد الطلاب بمعرض الكلية الكبير تنفيذ معرض "بداية" الرمضاني لطلبة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان للأشغال اليدوية والمشاريع الصغيرة لطلاب الكلية المبدعين، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك.

ويضم المعرض الرمضاني أعمال الطلبة من أعمال ومشغولات فنية اليدوية والمشاريع الصغيرة بمختلف أنواعها.

ويأتي هذا المعرض مع دخول شهر رمضان الكريم في إطار دعم الكلية للمساهمة في عرض أعمال الطلبة الفنية وتشجيعهم على الإبداع الفني وتسويق أعمالهم التي تم تصنيعها بأيدي طلاب الكلية