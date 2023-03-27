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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تعلن شروط مسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة مد التقديم لـ مسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة، 3 أسابيع أخرى، بعد أن كان آخر موعد للتقديم للمسابقة 20 مارس 2023، وتأتي المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، قد أعلن تنظيم إقامة مسابقة تهدف إلى توظيف الواقع الافتراضي؛ لدعم التوعية بثقافة الاستدامة البيئية.

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ودعت جامعة القاهرة منسوبيها من طلاب أو خريجي كليات الهندسة أو الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو غيرهم؛ للمشاركة في المسابقة عن طريق تصميم تطبيق أو فيديو لا تزيد مدته عن خمس دقائق، يتناول عبر الواقع الافتراضي (VR) أحد المحاور التي تهدف إلى رفع الوعي بالمشكلات البيئية وقضايا التغيرات المناخية، ومن بينها: إعادة تدوير المخلفات وترشيد المياه والطاقة، والبصمة الكربونية، أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة.

شروط المسابقة:

- أن تكون الفكرة مبتكرة لأحد محاور المسابقة المشاركة فردية أو من خلال فريق عمل لا يزيد عن 5 أفراد.

- مراعاة استخدام شعارات جامعة القاهرة ومكتب الاستدامة ورؤية مصر 2030.

- ويحق للجامعة عرض الأعمال الفائزة واستخدامها في الترويج لثقافة الاستدامة.

- تسلم الفيديوهات إلكترونيًّا.

- لن يتم استلام أية مشاركات بعد الموعد المحدد,

جامعة القاهرة مسابقة الواقع الافتراضي دعم التوعية بثقافة

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