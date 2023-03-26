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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة: حجب نتيجة الفصل الدراسي الثاني لهذا السبب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتور حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب قبل بداية امتحانات الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، رجاء سرعة سداد المصروفات الدراسية قبل بداية إمتحان منتصف الفصل الداراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023.

وأكدت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، انه سيتم حجب نتيجة امتحان المنتصف والنهائى للطلاب الغير مسددين .

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جامعة القاهرة 

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لقاء تثقيفي بعنوان "بناء الثقة بالنفس لمواجهة تحديات العصر"، حاضر فيها الدكتورة منال حلمي قوره الكوتش المعتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج ICF، وذلك بحضور الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار الموسم الثقافي للجامعة والذي يقوم بدور تنويري للطلاب من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات الفكرية والحوارات الجادة معهم بهدف رفع مستوي الوعي الوطني والثقافي لديهم، وتحصينهم من الفكر المتشدد والمتطرف، إلى جانب رفع قدرتهم على الحوار الموضوعي.

وتعرف الطلاب خلال اللقاء، على المفاهيم المختلفة للتقدير الذاتي والثقة بالنفس، وإدراك التحديات المختلفة التي توجه الشباب، والثقة بالنفس لدى الأطفال، ودائرة الثقة بالنفس وكيفية تفعيلها، وكيف تحمينا الثقة بالذات، وكيفية تحسين التقدير الذاتي، والخطوات الفعالة لرفع الثقة بالنفس.

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