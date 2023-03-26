مدير مستشفيات الجامعة: 15٪؜ من الاطفال المترددين على أبوالريش من خارج القاهرة

تحدث الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة ، عن مدى قدرة مستشفيات ابو الريش للأطفال على استقبال اطفال من دول العالم لإجراء عمليات نادرة.

وقال الدكتور حسام صلاح خلال تصريح لـ صدى البلد، إن مستشفيات ابو الريش تستقبل بالفعل فى بعض الأوقات حالات لإجراء جراحات عامة وتخصصية، لان مستشفى أبو الريش اليابانى تمتلك أكبر الجراحين بالأخص فى تخصصات القلب و الصدر و جراحة المخ و الأعصاب .

و أكد الدكتور حسام صلاح ، أن مستشفيات ابو الريش تمتلك مهارات استثنائية فى هذا المجال ولديها خبرات متراكمه على مدار السنوات .

وأضاف أن ٨٥٪؜ من المرضى المستفيدين من مستشفيات أبو الريش من داخل محافظات القاهرة الكبرى، و الـ١٥٪؜ من خارج القاهرة وبينهم الوافدين من الخارج القادمين من اليمن و السودان و بعض الدول الشقيقه الأخرى الذين يترددون على مستشفيات جامعة القاهرة.