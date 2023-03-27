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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطعنات نافذة مقتل طفل وإصابة آخر في بورسعيد.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة بنك الإسكان بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن مصرع طفل بطعنات نافذة  وإصابة آخر قبل سحور خامس أيام شهر رمضان المبارك.  

 

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، تلقى إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، يفيد باستقبال مستشفى السلام الطفل زياد صلاح الدين نجم 17 سنة جثة هامدة و الطفل محمد صلاح 15 سنة، مصابا بطعنة نافذة بالصدر.


وأكد فريق رعاية بورسعيد الصحية أن المتوفى يبدوا اصابته ب 3 طعنات بالصدر وكذا تلقي المصاب طعنة نافذة بالصدر وجارى التعامل معه لإنقاذ حياته.

 

تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد ضم المقدم هيثم ماجد مفتش إدارة البحث و الرائد احمد مسعد رئيس مباحث الضواحي لسرعة التحري عن الواقعة وضبط الجناة.

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وأكدت التحريات المبدئية ان شخصان طعنا المتوفى والمصاب وبسؤال شهود عيان الواقعة، اكدوا أن شابين يدعيا الفقي وعمرو، اعتديا على المتوفي والمصاب بطعنات نافذة بسلاح أبيض، إثر مشاجرة نشبت بينهم.

 

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات حول ملابسات الواقعة.

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